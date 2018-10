Луонго: «Северный поток — 2» и блеф Трампа обеспечили России победу в газовой войне

Пока США и их марионетки в Польше и странах Балтии воевали с проектом газопровода «Северный поток — 2», стало очевидно, что за принятие ключевых решений отвечает именно Германия. Также стало очевидно, что вопрос о строительстве нового газопровода вобьет клин между США и Германией и, в конечном итоге, заставит Берлин проводить независимую от Вашингтона политику.

Независимый финансовый аналитик Том Луонго (Tom Luongo) опубликовал 25 октября в своем блоге статью «Германия признает, что от России ей нужно больше, чем «Северный поток — 2» (Germany Admits it Needs More from Russia than Nordstream 2). Федеральное агентство новостей публикует перевод этой статьи.

«Северный поток — 2» является реакцией России на вмешательство США в политику Европы. Вмешательство, которое началось в 2013 году.

ЕС видел события на Украине как возможность изменить правила, в соответствии с которыми «Южный поток» будет действовать после подписания контрактов. В глазах европейцев это было способом получения рычагов давления на Россию и «Газпром». Именно поэтому протестующие в Киеве получали помощь со стороны ЕС и США, благодаря которой им удалось свергнуть правительство [экс-президента Украины Виктора] Януковича.

По плану украинские трубопроводы должны были перейти под контроль ЕС, а он уже мог бы диктовать условия «Газпрому». Это также помогло бы НАТО продвинуться к западной границе России, и тогда [президент России Владимир] Путин не смог бы сделать ничего, что могло бы помешать США разместить вблизи российских границ ядерное оружие, нацеленное на Москву.

Однако из этого ничего не вышло.

Это одна из причин, почему США так возмущены политикой России в отношении Украины. Именно поэтому [покойный американский сенатор] Джон Маккейн и другие «ястребы» столь активно продвигали (и до сих пор продвигают) антироссийские санкции и поставки оружия на Украину.

Другой очевидной причиной этой политики является упущенная возможность для американцев взять под свой контроль порт в Севастополе.

К чему этот урок истории?

К тому, что [канцлер ФРГ] Ангела Меркель объявила, что Германия будет софинансировать строительство терминала для американского сжиженного природного газа (СПГ), который будет построен на севере ее страны. Очевидно, что покупать сжиженный природный газ очень затратно и невыгодно для европейских клиентов, иначе этот проект быстро бы нашел инвесторов в частном секторе. Таким образом, Меркель сделала небольшую уступку [президенту США Дональду] Трампу, подарив немного денег американским поставщикам СПГ.

Конечно, эта новость была представлена западными СМИ как победа президента Трампа. Однако на деле это было лишь символическим жестом со стороны Германии, и в политическом плане он для Меркель ничего не стоил.

Произошедшее лишь подтверждает правдивость слов заместителя председателя правления «Газпрома» Александра Медведева. В мае он сказал, что все должны забыть о борьбе с «Северным потоком — 2», потому что скоро Германии понадобится «Северный поток — 3».

Согласно недавнему докладу Оксфордского института энергетических исследований, при отсутствии новых месторождений добыча газа в Европе будет снижаться с 256 миллиардов кубометров в год до 212 миллиардов кубометров в год к 2020 году и до 146 миллиардов кубических метров в год к 2030 году.

На фоне падения внутреннего производства спрос на газ будет расти, поскольку европейские страны закрывают старые тепловые угольные электростанции, а Германия готовится к закрытию своих атомных электростанций (закрытие последней запланировано на 2022 год). Стоит отметить, что немецкие АЭС когда-то обеспечивали почти четверть общего спроса на энергию в стране.

По словам аналитиков, никакие американские, катарские или даже российские поставки СПГ не смогут обеспечить требуемые объемы. И хотя можно повысить цены на газ для населения, для промышленности Европы преобладание сжиженного природного газа просто означает смерть. Рост цен на энергоемкое производство приведет к отсутствию конкурентоспособности на мировых рынках.

Итак, да, Германия, строящая терминал, дает американским компаниям возможность продавать немцам СПГ. Но это также означает, что [российская газовая компания] «Новатэк» также сможет продавать СПГ Германии, что будет подрывать поставки из США.

В то же время саудовцы готовы купить пакет стоимостью 5 млрд долларов в следующем проекте «Новатэка» под названием «Арктика — 2» в Сибири.

Зачем? Скорее всего, дело в месте. Транспортные расходы имеют огромное значение при продаже СПГ. Точка. Стоимость транспортировки газа из одного места в другое является важнейшим фактором влияния на конечную цену и рентабельность.

То же самое можно сказать и про валюту. Так что воинственность Трампа в отношении России, стремление ослабить рубль при повышении цен на нефть и газ лишь увеличивает ценовое расхождение между российским и американским газом.

В случае с Германией Трамп одержал очень скромную победу. Да, США будут продавать Германии газ после того, как терминалы будут построены. Меркель, переплачивая за газ, сохранит свою позицию в НАТО и сможет оставить свои расходы на оборону на приемлемом для левых уровне. Таким образом, Меркель избежит лишних политических волнений.

Однако победителями в конечном итоге окажется Россия и Иран, которые использовали блеф Трампа, американские санкции, протекционизм и торговые войны как инструмент для того, чтобы заставить Германию перейти на их сторону.