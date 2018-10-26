ФАС готов одобрить сделку Сбербанка и «Яндекса»

Москва, 26 октября. Федеральная антимонопольная служба готова одобрить сделку Сбербанка по покупке доли в «Яндексе», если такой вопрос действительно будет поднят. Об этом в пятницу заявил Глава ФАС Игорь Артемьев.

По его словам, ему непонятно, почему рынок отреагировал на слухи о возможной покупке акций «Яндекса» падением котировок. Глава антимонопольной службы полагает, что подобное слияние позволит интернет-компании получить огромные ресурсы и при этом сохранить независимость, сообщает издание VC.ru.

«Мы бы ее (сделку — Прим. ФАН) одобрили, если надо будет одобрять, это 100%. «Сбербанк» с Грефом во главе никогда ничего не будет ограничивать. Но то, что они могут предложить сумасшедшее количество денег «Яндексу», так это отличный результат», — отметил он.

Ранее Financial Times сообщило со ссылкой на источник о том, что между Сбербанком и «Яндексом» состоялись неформальные переговоры «за чашкой чая», в ходе которых крупнейший госбанк предложил купить долю интернет-компании. Однако глава «Яндекса» Аркадий Волож отклонил это предложение.