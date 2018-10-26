Дело убитого саудитами Хашогги может сыграть на руку России — эксперт

Глава турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что тело убитого журналиста Джамаля Хашогги нашли в резиденции саудовского генконсула в Стамбуле. Выступивший в тот же день на специальном заседании парламента Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган информацию Перинчека не подтвердил. Зато Эрдоган со всей уверенностью заявил, что убийство работавшего на газету The Washington Post Хашогги было не спонтанным, а хорошо спланированным.

Следствие ведет Эрдоган

Ссылаясь на данные спецслужб своей страны, президент Турции пояснил, что за день до расправы в Стамбул прибыли три группы саудовских оперативников, в составе которых были «силовики, разведчики и судмедэксперты». По словам Эрдогана, они выезжали в пригороды Стамбула, изучая местность для вероятного захоронения останков журналиста, известного своей критикой властей Саудовской Аравии.

Сообщение турецкого лидера резко контрастировало с прозвучавшими ранее словами генпрокурора Саудовской Аравии Сауда аль-Муаджиба о том, что Хашогги «случайно погиб в драке в дипмиссии». Эрдоган также дал понять, что он не удовлетворен выступлением главы саудовского МИД Аделя аль-Джубейра, в воскресенье заявившего в интервью телеканалу Fox News, что убийство Хашогги — «огромная ошибка», поскольку те, кто убил журналиста, «превысили свои полномочия», и «пытались это скрыть».

«Попытка (саудовской администрации. — Прим. ФАН) возложить всю ответственность на нескольких сотрудников безопасности ни нас, ни международное сообщество не удовлетворят!» — констатировал Эрдоган.

Международный скандал, разразившийся после того, как Хашогги вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле и в нем исчез, к явной досаде саудитов, продолжал разрастаться.

Конечно, Эр-Рияд и крепко «повязанный» с ним Вашингтон в меру своих сил старались купировать негативные для себя последствия, вызванные гибелью Хашогги. Аль-Джубейр объявил, что по обвинению в возможной причастности к смерти журналиста в Саудовской Аравии уже задержаны 18 человек, а шесть старших правительственных чиновников уволены. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед ибн Салман по телефону выразили соболезнования семье погибшего. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен объяснениями саудитов по поводу гибели Хашогги, и показательно направил в Турцию для участия в расследовании директора ЦРУ Джину Хаспел.

Тем временем давление Анкары на Эр-Рияд продолжало нарастать. В итоге 25 октября прокуратура Саудовской Аравии оказалась вынуждена официально подтвердить, что Хашогги убили намеренно...

Саспенс по-турецки

Способна ли стамбульская трагедия изменить ситуацию в треугольнике Вашингтон — Эр-Рияд — Анкара? На этот и другие вопросы Федерального агентства новостей ответил политолог-американист и публицист Кирилл Бенедиктов, автор первой изданной на русском языке политической биографии Дональда Трампа.

— Кирилл Станиславович, чем продолжение скандала, связанного с гибелью оппозиционного саудовского журналиста, может обернуться для стран Ближнего Востока?

— Думаю, что заметными потрясениями. Поясню, почему. Пока сложно сказать — и не факт, что в ближайшие годы такая возможность появится, — насколько глубока была осведомленность Турции о подготовке операции по устранению Хашогги, проведенной саудовскими спецслужбами с изяществом мясника. Возможно, турецкая контрразведка «вела» Хашогги с самого его прилета в Анкару и даже наблюдала за происходящим в стенах консульства, где журналиста сначала убили, а затем расчленили.

— На основании чего вы делаете вывод о том, что турки могли столь педантично отслеживать действия Хашогги?

— В пользу предположения о высокой осведомленности турецкой стороны говорит обнародованная агентством Reuters информация о том, что в распоряжении Анкары есть запись переговоров по Skype между исполнителями и советником принца Мухаммеда ибн Салмана по имени Сауд аль-Кахтани, который руководил операцией в режиме онлайн.

— Да, это серьезный довод.

— Так или иначе, очевидно, что на руках у Эрдогана достаточно козырей, чтобы вести партию в покер с Трампом, который и сам игрок не из последних. Обращает на себя внимание хронология событий: 2 октября Хашогги убили в консульстве Саудовской Аравии, а спустя десять дней суд города Измир отпустил на свободу американского пастора Эндрю Брансона, которого обвиняли в поддержке участников неудавшегося переворота 2016 года. 12 октября Брансон улетел в США, а на следующий день пастора принял президент Трамп. И едва ли не первое, о чем спросил хозяина Белого дома обретший свободу пастор, — как будет Вашингтон реагировать на убийство Хашогги? Правда, тогда Трамп ответил, что разрывать сделки по продаже оружия Эр-Рияду в качестве наказания Саудовской Аравии «глупо», потому что США в этом случае накажут сами себя, а их место тут же займут Россия и Китай. Но так он говорил еще до того как наиболее жуткие подробности расправы над Хашогги стали известны общественности. Турция же, надо отдать ей должное, нагнетает напряжение вокруг убийства в консульстве так умело, что ей могут позавидовать голливудские мастера саспенса.

— В чем смысл этой турецкой игры?

— Турция рассчитывает — и не без оснований — оказаться главным бенефициаром убийства Хашогги. Чем больше раскручивается маховик скандала, тем сложнее будет администрации Трампа выстраивать «особые отношения» с наследником короля Салмана — принцем Мухаммедом. А это грозит обрушить всю ближневосточную «систему сдержек и противовесов», которую Трамп начал выстраивать во время своего первого зарубежного визита в мае 2017 года, когда станцевал «танец с саблями» вместе с главой дома ас-Саудов.

Кейс для тыканья

— Может ли Россия извлечь для себя какую-то пользу из турецко-саудовской конфронтации, цветущей буйным цветом после гибели Хашогги?

— Чтобы ответить на этот вопрос, важно понимать следующее. Анкара намерена подвинуть Эр-Рияд с теплого места союзника №2 США на Ближнем Востоке (союзником №1, разумеется, остается Израиль). При этом сохранив и даже, возможно, увеличив степень своей независимости от Вашингтона. В таких вопросах, как двусторонние турецко-российские связи или энергетическая политика, для Анкары принципиально важно проводить собственную линию. Это, вероятно, задел на будущее: главная цель Эрдогана — превращение Турции в региональную сверхдержаву, а в перспективе — в гегемона всего Ближнего Востока, как это уже было в прошлом. На этом пути у нее есть соперники — Иран и Саудовская Аравия, и последнюю Турция благодаря убийству Хашогги, который стал для нее неожиданным подарком, получила возможность обогнать. Перспективы Ирана, с которым Турция сейчас заключила ситуативный союз, гораздо менее очевидны, поскольку он является врагом как для США, так и для Израиля. Однако само по себе ослабление позиций Эр-Рияда автоматически усиливает Тегеран, вовлеченный в йеменский и сирийский конфликты.

— Но где же здесь Россия?

— Так ведь из вышесказанного как раз и вытекает ответ на ваш вопрос: происходящие вокруг убийства Хашогги события имеют важное значение для России, поскольку наша страна не может быть заинтересована в критическом усилении ни одного участника ближневосточного трио (Турции, Ирана, Саудовской Аравии), претендующего на роль регионального гегемона. Напротив, в интересах Москвы — поддерживать баланс, при котором ресурсы каждого из трех игроков расходуются на сдерживание возможного усиления остальных.

Следует, конечно, учитывать, что Саудовская Аравия пока что занимает привилегированное положение благодаря своим давним союзническим отношениям с США. Охлаждение этих отношений из-за дела Хашогги, за что ратуют сейчас в Америке противники Трампа, действительно может сыграть России на руку — хотя бы потому, что, как справедливо заметил американский президент, если Вашингтон разорвет оружейный контракт с Эр-Риядом, его место тут же займут Москва и Пекин.

— Тут Трампу в логике не откажешь.

— Еще бы. Саудовская Аравия — лакомый кусок для российской оборонки, и если сделка на 110 млрд долларов, о которой договорился с королем Салманом Трамп, все-таки сорвется, в Рособоронэкспорте откроют не одну бутылку дорогого шампанского.

— Это, как я понимаю, еще не все возможные для России дивиденды?

— Кроме того, кейс Хашогги дает российской дипломатии прекрасную возможность регулярно тыкать им в нос западным коллегам, когда те будут заводить очередной разговор о «деле Скрипалей». Если за убийство и расчленение журналиста, сотрудничавшего с The Washington Post, Саудовская Аравия не будет подвергнута санкциям, хотя бы отдаленно напоминающим те, которые обрушились на Россию за весьма загадочное «отравление» отца и дочери Скрипаль, оставшихся, к тому же, в живых, то лицемерие западных политиков, отделяющих агнцев от козлищ в соответствии с собственными представлениями о добре и зле, получит еще одно блестящее подтверждение.

P. S. Вечером 25 октября появилась информация о том, что в ходе состоявшегося по инициативе саудовской стороны телефонного разговора короля Саудовской Аравии с президентом РФ Владимиром Путиным монарх подтвердил свое приглашение лидеру России посетить королевство. Попутно король Саудовской Аравии уведомил российского президента о мерах и следственных мероприятиях по раскрытию обстоятельств убийства Джамаля Хашогги, а также усилиях саудовского правительства «по привлечению к ответственности тех, чья вина будет доказана, с целью их наказания».

Что ж, похоже кейс Хашогги — все ближе к носу западных дипломатов, а Рособоронэкспорт — к саудовским контрактам.