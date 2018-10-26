Путин назвал общей недоработкой проблему криминализации цыганских поселков

Ханты-Мансийск, 26 октября. Цыгане должны иметь возможность получения нормального жилья и образования, чтобы свести к минимуму криминализацию мест проживания этого народа в России. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Глава Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер рассказала о продолжающемся, по ее словам, сносе цыганских домов в России, в том числе в Туле.

Путин назвал этот вопрос острым, отметив, что, к сожалению, представителей цыганской диаспоры часто вовлекают в криминальную деятельность. Одной из проблем населенных пунктов, где проживают цыгане, является распространение наркотиков. При этом Владимир Путин подчеркнул, что обвинять во всем цыган нельзя. Деметер, в свою очередь, возразила, что в тех поселках, о сносе которых она говорила, не было ни одного случая распространения наркотиков.

«Что касается Тулы, там точно это было. Это же мне не губернатор докладывал, а правоохранительные органы докладывали», — сказал Владимир Путин.

Владимир Путин также отметил, что проблема криминализации цыганских поселков является общей недоработкой.

«В любом случае действовать нужно крайне аккуратно и соблюдать интересы граждан», — сказал Владимир Путин.

Напомним, поселок Плеханово в Тульской области стал известен на всю Россию весной 2016 года, когда несколько сотен домов остались без газоснабжения из-за самовольных врезок в магистраль. Как выяснилось, все незаконные подключения были сделаны в месте компактного проживания цыган. Месные жители начали забрасывать камнями сотрудников газовой службы, приехавших на место ЧП. Урегулировать ситуацию удалось только при помощи правоохранительных органов. Несколько десятков незаконно возведенных домов были снесены. Всем владельцам снесенных зданий была предоставлена возможность получить земельные участки для строительства на законной основе.