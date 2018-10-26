«Газпром» на 95% завершил строительство морского участка «Турецкого потока»

Москва, 26 октября. Российская транснациональная энергетическая корпорация «Газпром» построила 95% морского участка магистрального газопровода «Турецкий поток». Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«На сегодняшний день суммарно по обеим ниткам уложено 1775 км труб, что составляет 95% от общей протяженности морского участка газопровода», — сказано в сообщении.

Отмечается, что завершилось строительство объектов берегового примыкания в районе Анапы. Пусконаладочные работы будут завершены до конца 2018 года. Также продолжается строительство приемного терминала в Турции.

Напомним, международный проект газопровода «Турецкий поток» соединит Анапский район Краснодарского края и западную часть Турции. Корпорация планирует протянуть две нитки газопровода мощностью 15,75 миллиардов кубометров газа в год каждая. Строительство «Турецкого потока» началось в мае 2017 года.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что газ начнет поступать по «Турецкому потоку» в конце 2019 года. Кроме того, глава министерства добавил, что планируется строительство еще одной ветки газопровода с рабочим названием «Посейдон» по дну моря.