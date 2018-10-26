Донбасс сегодня: разведчики ВСУ взлетели на воздух в ЛНР, украинские морпехи гибнут под танками

Донбасс, 26 октября. ПВО ДНР уничтожила пять беспилотников ВСУ за неделю. Разведчики украинских подразделений налетели на свои минные заграждения в Луганской области. Пьяная разгрузка танков морпехами ВСУ закончилась трагедией. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Зафиксировано 25 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков, из которых 19 — на территории Донецкой народной республики и шесть на территории ЛНР. Интенсивность огня значительно снизилась по сравнению с позапрошлыми сутками.

По ДНР ВСУ выпустили менее 50 мин и гранат, а по ЛНР — более 200 боеприпасов. На ключевых направлениях применялись боевые машины пехоты и зенитные установки.

В ДНР отчитались о защите воздушного пространства

По информации оперативного командования дончан, вблизи фронта были зафиксированы девять беспилотных аппаратов-разведчиков украинской армии. Пять беспилотников сбили над территорией Донецкой народной республики.

Пьяная разгрузка танков закончилась трагедией

Морпехи из танкового батальона 36-ой бригады ВСУ, во время разгрузочно-погрузочных работ на железнодорожной станции Хлебодаровка в Донецкой области не справились с задачей и завалили украинский Т-80 с платформы. Придавило сразу троих «защитников», которые с тяжелыми травмами доставлены в госпиталь. Пострадавшие находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Механик-водитель завалившегося танка не выжил.

Разведчики ВСУ взлетели на воздух в ЛНР

Два разведчика из 72-й механизированной бригады украинской армии подорвались на установленных сослуживцами минами. Оба в тяжелом состоянии находятся в военном госпитале. Как сообщили в оперативном командовании ЛНР, не исключено, что эти потери будут отражены в сводках штаба Операции объединенных сил как последствия «агрессии террористов».

Как «Украинская правда» подставила Порошенко

Издание «Украинская правда», видимо, отрабатывая запрос министерства информационной политики Украины, подготовило публикацию о встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с украинским коллегой Петром Порошенко.

«Ради мира Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и Россией», — такую интерпретацию слов белорусского лидера передает «Украинская правда».

Однако на деле белорусский президент сказал другое.

«Мы готовы включится в этот конфликт там, где сложно, и где нет того доверия, которое должно быть. Мы готовы это сделать, но только ради одного — ради мира», — заявил Лукашенко по итогам встречи с Порошенко.

Москва была упомянута белорусским президентом в контексте готовности Белоруссии работать в рамках российско-украинских договоренностей — и ни слова не было сказано о «конфликте России и Украины» — а ведь именно такую версию пытаются навязать украинские СМИ, выдавая гражданскую войну в Донбассе за межгосударственный конфликт.

Такое извращение слов и заявлений президента соседнего государства на встречи с президентом Украины и местными СМИ может нанести ущерб двусторонним отношениям Киева и Минска. Увы, но украинская «четвертая власть» не в состоянии мыслить стратегически, работая с госзаказом.