«Евромайдан породил монстра»: в Раде заявили о поражении «украинской революции»

Киев, 26 октября. Депутат Верховной рады Украины от партии «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец заявила, что Евромайдан на Украине породил «монстра».

По ее словам, этим «монстром» стали украинские олигархи, которым удалось значительно разбогатеть на фоне тяжелой экономической ситуации в стране. Она также добавила, что украинские олигархи стали хитрее, чем во времена президентства Виктора Януковича.

Богомолец отметила, что согласно рейтингу инвестиционной компании Dragon Capital, за минувший год состояние 100 богатейших украинцев увеличивалось в 12 раз быстрее, чем ВВП Украины. При этом общее состояние 100 богатейших украинских олигархов достигает 37,5 миллиарда долларов, что составляет 50% государственного долга Украины.

«Отдав власть после революции политикам, мы позволили им создать нового монстра — еще более хитрого, находчивого и жестокого», — отметила Богомолец в своем блоге для издания «Украинская правда».

Она также добавила, что нынешняя экономическая и социальная ситуация на Украине значительно хуже, чем была при Януковиче. Однако теперь под лозунгами реформ и патриотизма украинские олигархи беспрепятственно разворовывают страну, а всех кто пытаются им противостоять, тут же записывают в национальные предатели.

Богомолец подчеркнула, что после Евромайдана на Украине больше не демократической оппозиции, которая могла выдвигать социальные, экономические и политические требования к власти, так как сегодня данная ниша занята олигархами, которые искажают и дискредитируют ценности, с которыми граждане Украины стояли на Майдане.