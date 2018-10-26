Экс-глава нацразведки США получил по почте такую же бомбу, что и другие критики Трампа

Вашингтон, 26 октября. Бывший глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер получил по почте взрывное устройство.

Опасная посылка на имя Клэппера пришла на в офис телекомпании CNN, которая часто выступает с критикой президента США Дональда Трампа. Как пояснили в полиции, такие же взрывные устройства были высланы по почте другим известным политическим оппонентам действующего президента.

«Посылка содержит трубчатую бомбу, схожую с другими и в аналогичной упаковке», — отметил представитель полиции Вашингтона Джон Миллер.

Напомним, что неизвестный направил 12 посылок со взрывным устройством критикам Трампа. В числе получателей оказались бывший президент США Барак Обама, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, миллиардер Джордж Сорос и даже актер Роберт Де Ниро. Все посылки были выявлены до попадания к адресатам. Согласно предварительным данным, подозреваемый в рассылке бомб.