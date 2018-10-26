В драмтеатре рассказали о состоянии Джигарханяна

Москва, 26 октября. Актер Армен Джигарханян находится на стационарном лечении, его здоровье восстанавливается, об этом заявила помощник директора Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Александра Кочемазова.

«Армен Борисович находится на санаторном лечении, он восстанавливается. Это лечебный отдых», — рассказала Кочемазова в комментарии РИА Новости.

Джигарханяна госпитализировали 12 октября. Врачи оценили состояние 85-летнего артиста как средней тяжести. Близкий друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян рассказал в комментарии Федеральному агентству новостей, что угроз жизни артиста нет.

Медики порекомендовали Джигарханяну провести под наблюдением врачей две недели. Его выпишут в конце текущей недели. Из-за ухудшения здоровья Джигарханян не смог присутствовать на премьере в своем театре.

В середине мая 2018 года артист уже попадал в больницу из-за подозрения на гипертонический криз и невралгию. В лечебное учреждение Джигарханяна госпитализировали из здания театра.