Опубликовано видео задержания боевиков ИГ, готовивших атаки в Москве
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Москва, 26 октября. Федеральная служба безопасности России опубликовала видео задержания террористов ИГ1 (запрещенная в РФ организация), которые планировали осуществить атаки в Москве.
Известно, что ячейка ИГ была тщательно законспирирована, ее члены изготавливали самодельные взрывные устройства, у них также было стрелковое оружие.
Всего было задержано 6 преступников, у них нашли денежные средства, а также инструкции по изготовлению взрывных устройств. Действиями боевиков руководили из Сирии.
1 Организация запрещена на территории РФ.