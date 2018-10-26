Опубликовано видео задержания боевиков ИГ, готовивших атаки в Москве

Москва, 26 октября. Федеральная служба безопасности России опубликовала видео задержания террористов ИГ1 (запрещенная в РФ организация), которые планировали осуществить атаки в Москве.

Известно, что ячейка ИГ была тщательно законспирирована, ее члены изготавливали самодельные взрывные устройства, у них также было стрелковое оружие.

Всего было задержано 6 преступников, у них нашли денежные средства, а также инструкции по изготовлению взрывных устройств. Действиями боевиков руководили из Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.