«У кого-то больше выросла, у кого-то меньше»: Топилин объяснил свои слова про рост зарплат в РФ

Москва, 26 октября. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил свое недавнее заявление про рост зарплат у россиян.

«Я опираюсь на данные Росстата, ничего от себя не придумываю. Я считаю, что хорошие новости должны восприниматься нормально, почему-то это вызывает какие-то вопросы. У кого-то больше выросла, у кого-то меньше», — отметил он.

Напомним, что 24 октября, выступая на Правительственном часе в Госдуме, Топилин заявил, что зарплаты у россиян в этом году выросли более чем на 10%. При этом чиновник подчеркнул, что это беспрецедентный рост доходов.

Согласно данным Росстата, среднемесячная зарплата в январе-августе выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (без учета инфляции). В то же время в августе государственное агентство статистики констатировало снижение доходов россиян на 1,5%,а в сентябре — на 0,9%.