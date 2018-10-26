Петросян может стать холостым до конца года: адвокат о разводе юмористов

Москва, 26 октября. В деле о бракоразводном процессе Евгения Петросяна и Елены Степаненко начались подвижки. Об этом рассказал адвокат юмориста Сергей Жорин.

По его словам, суд пошел навстречу стороне Петросяна и согласился выделить в отдельные производства иск о расторжении брака и иск о разделе имущества.

«Вероятнее всего Петросян станет холостым до конца года. Уже в середине ноября их могут развести», — сказал Жорин в комментарии KP.Ru.

При этом он отметил, что Елена Степаненко может возразить по данному поводу и попросить у суда срок на примирение. По его словам, артистка пытается максимально затянуть бракоразводный процесс. Жорин считает, что Степаненко боится развода с Петросяном, так как после расторжения брака уже не будет считаться наследником первой очереди, если речь пойдет о разделе имущества юмориста в случае его смерти.

Жорин также прокомментировал заморозку счетов Петросяна и Степаненко: к консенсусу по данному вопросу стороны не пришли. Блокировка счетов станет предметом следующего судебного заседания.