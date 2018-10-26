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Путин: Предложения совета по межнацотношениям будут учтены в стратегии нацполитики

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Путин: Предложения совета по межнацотношениям будут учтены в стратегии нацполитики

Ханты-Мансийск, 26 октября. В новой редакции стратегии государственной национальной политики будут учтены предложения президентского совета по межнациональным отношениям. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям в Ханты-Мансийске.

«Мы внесем те предложения, которые сегодня здесь прозвучали. Во всяком случае, постараемся их таким образом сформулировать, чтобы они не просто нашли отражение на бумаге, а заработали в реальной жизни», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что существующая стратегия государственной национальной политики до 2025-го года нуждается в изменениях. По словам президента, эти изменения должны быть нацелены на повышение эффективности работы государственных органов, местных властей, а также структур гражданского общества в сфере национальной политики.

Автор: Артем Никулин
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