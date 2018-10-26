Комитет ООН выступил против проекта резолюции РФ в поддержку ДРСМД, Москва обратится в Совбез

Москва, 26 октября. Комитет ООН выступил против рассмотрения проекта резолюции РФ в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Согласно итогам голосования, проголосовали против 55 стран, за — 31. 53 государства воздержались.

«Большинство из тех стран, которые проголосовали против, являлись сторонниками сохранения ДРСМД. Мне непонятна их позиция [при голосовании]», — заявил замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Андрей Белоусов.

Москва обратится в Совет Безопасности ООН в случае, если Соединенные Штаты выйдут из ДРСМД, добавил Белоусов. Пока, по его словам, у российской стороны есть возможность послать Вашингтону «недвусмысленный сигнал от имени всех государств — членов ООН» воздержаться от этого шага.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД. Свое желание он объяснил тем, что Москва, по его мнению, якобы нарушает это соглашение.