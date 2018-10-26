Сирия: Пентагон отрицает причастность к атаке на авиабазу «Хмеймим» ВКС РФ

Вашингтон, 26 октября. Министерство обороны США отрицает причастность вооруженных сил страны и их партнеров в Сирии и Ираке к атаке на базу ВКС России «Хмеймим» в январе 2018 года. Об этом заявил представитель Пентагона в комментарии ТАСС.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что боевики в Сирии использовали беспилотные аппараты при атаке на российские военные авиабазы «Хмеймим» и «Тартус» 6 января 2018 года. В ведомстве заявили, что атака была успешно отражена. Российским военным удалось сбить семь беспилотников, а над шестью из них удалось получить управление благодаря средствам радиоэлектронной борьбы.

В Москве отметили, что использованные боевиками технологии могли быть получены только из зарубежных источников в развитых странах. Минобороны РФ предупредило об опасности повторения атак с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в ходе выступления на Сяншаньском форуме по безопасности в Китае сообщил, что управление беспилотниками в Сирии при атаках на российские базы велось с самолета-разведчика США Боинг P-8 «Посейдон». По данным Минобороны РФ, когда беспилотники столкнулись с российскими системами радиоэлектронного подавления, то управление ими осуществлялось в ручном режиме с борта самолета-разведчика.

Напомним, международная коалиция во главе с США действует в Сирии незаконно, без соглашения официального Дамаска. Вашингтон поддерживает сирийских боевиков, тем самым препятствуя урегулированию в Сирии и восстановлению целостности страны.