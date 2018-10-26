Хэллоуин 2018: когда и как отмечается, откуда взялись зловещие тыквы, как сделать костюм и макияж

Наступает один из самых осуждаемых церковью праздников, который тем не менее очень популярен в России среди молодежи. Это Хэллоуин, формально считающийся христианским праздником, который на самом деле имеет языческую природу и бесовскую атрибутику, что вызывает неодобрение церкви.

Когда отмечается Хэллоуин

Хэллоуин всегда отмечается 31 октября. Точнее, в ночь с 31 октября на 1 ноября, ведь этот праздник — канун католического Дня всех святых, отмечаемого 1 ноября.

В 2018 году любителям отметить Хэллоуин придется пожертвовать сном в разгар рабочей недели — праздник наступит на ночь со вторника на среду.

В связи с тем, что Хэллоуин в этом году приходится на середину недели, различные вечеринки, посвященные празднику, пройдут в выходные — до и после 31 октября. В Москве и Санкт-Петербурге топ самых ярких мероприятий, связанных с Хэллоуином, приходится на уикенды 27-28 октября и 3-4 ноября.

В эти дни в клубах Москвы и Петербурга пройдут тематические вечеринки, рестораны и кафе подготовят угощение с чертовщинкой, а на улицах и площадях состоятся костюмированные флешмобы.

Хэллоуин: история праздника

Хэллоуин — это перевод английского слова Halloween (сокращение от All Hallows Even, то есть «Вечер всех святых». Еven — сокращение от английского слова evening (вечер).

Праздник зародился у древних кельтов и был сезонным — в это время земледельцы, собрав урожай, отмечали осеннее «умирание» природы. Обрядовость праздника, который назывался Самайн (от староирландского Samhain — «конец лета»), была связана с культом смерти.

Постепенно традиция отмечать этот культ распространилась на всю территорию Ирландии, Шотландии и Уэльса, а затем и на всю Британию. Когда на Британских островах появились католические монахи, они в борьбе с язычеством перевели кельтский Самайн в его христианское подобие — праздник торжества темных сил накануне Дня всех святых.

Постепенно Хэллоуин перекочевал в Европу, а затем в США, где стал очень популярен и обзавелся своим главным символом — устрашающей тыквой, знаменитым «светильником Джека».

Хэллоуин: символы и традиции

«Светильник Джека» — это выдолбленная тыква с прорезями в виде страшной маски, внутрь которой ставится горящая свеча. Тыквы на Хэллоуин — это американская традиция. Ирландцы, которые, переехав в Новый Свет, принесли на землю Америки свои праздники, на родине по бедности и из-за сурового климата тыквы на Хэллоуин не использовали, а всяких уродцев, символизирующих чертовщину, вырезали из брюквы и репы.

Также на Хэллоуин считается хорошим тоном нарядиться в какой-нибудь костюм, желательно пострашнее, а лицо размалевать так, чтобы вся нечисть испугалась. У взрослых популярны эротические наряды на Хэллоуин.

В Интернете есть много популярных пабликов по созданию костюмов и устрашающего макияжа на Хэллоуин.

Хэллоуин в России: отношение церкви

В СССР Хэллоуин не отмечался, большинство советских граждан об этом празднике даже не слышали. Однако, начиная с 1990-х годов, праздник пришел и в Россию, став очень популярным среди молодежи. Впрочем в последнее время церковь все более решительно выступает против празднования Хэллоуина. Праздник не отмечается в регионах с преимущественно мусульманским населением, его крайне не рекомендуют организованно проводить в школах и других образовательных учреждениях.

Тем не менее, молодежные вечеринки на Хэллоуин проводятся повсеместно, в том числе на улицах больших городов, и они являются чрезвычайно популярными.