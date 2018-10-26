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Сервисы такси выступили против запрета на регулирование цен поездок

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Сервисы такси выступили против запрета на регулирование цен поездок

Москва, 26 октября. Сервисы по заказу такси Maxim, «Ситимобил», «Везет» и «Яндекс.Такси» выступили против инициативы о запрете участия агрегаторов в определении цены поездок. Компании выпустили заявление, в котором предупредили, что подобное решение отбросит рынок такси на 15 лет назад.

«Российский рынок такси в своем развитии будет отброшен на 15 лет назад, а все достижения последних лет — легальное такси, новые автомобили, прозрачные и невысокие цены, быстрая подача машины — будут перечеркнуты», — говорится в обращении.

Компании, предоставляющие услуги такси, считают, что принятие закона о ценообразовании приведет к значительному росту тарифов, увеличению времени подачи автомобиля. В конечном итоги такая реформа может даже привести к банкротству популярных агрегаторов, говорится в коллективном обращении.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что власти Москвы рассматривают возможность передачи полномочий по установлению стоимости поездок перевозчикам. 

Автор: Федор Веснин
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