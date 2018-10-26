Путин поддержал идею губернатора ХМАО по спасению языков малых народов РФ

Ханты-Мансийск, 26 октября. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Натальи Комаровой, которая предложила внести в законодательство ряд поправок для спасения языков малых народов.

Речь идет об урегулировании графической основы алфавитов, правил орфографии и пунктуации в языках коренного населения. По мнению Комаровой, эти меры позволят предотвратить исчезновение языков хантов, манси и ненцев.

«Спасибо вам, это, действительно, важный вопрос», — отметил Путин.

Напомним, что российский лидер в пятницу посетил Ханты-Мансийск и принял участие в заседании Совета по межнациональным вопросам. Перед заседанием глава государства посетил музей Ханты-Мансийска, где ему подарили охотничий пояс с амулетами от злых духов, а также рассказали о главных легендах малых народов.