Москва получила право провести ЧЕ-2020 по тяжелой атлетике

Москва, 26 октября. Министерство спорта России получило уведомление Европейской федерации тяжелой атлетики о предоставлении права на проведение чемпионата Европы в 2020 году. Об этом сообщил глава Минспорта РФ Павел Колобков.

По его словам, исполнительный комитет Европейской федерации тяжелой атлетики единогласно поддержал российскую заявку на проведение чемпионата.

«Это решение важно для нас. В 2020 году отечественная школа тяжелой атлетики отмечает 135-летие своего основания. И в связи с тем, что чемпионат Европы-2020 еще и является квалификационным к Олимпийским играм в Токио», — сказал Колобков.

Министр также выразил уверенность, что чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве пройдет на самом высоком уровне, а также станет интересным и ярким событием в мире спорта.