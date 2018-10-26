«Сегодня меняют названия, а завтра придут в храмы»: в РПЦ обеспокоены словами властей и раскольников Украины

Москва, 26 октября. Заявления раскольничьей украинской церкви о возможном переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата могут спровоцировать захваты храмов. Обеспокоенность выразил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

Ранее глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что УПЦ МП необходимо переименовать в «Российскую православную церковь на Украине». Священник Волков считает данные заявления еще одной попыткой отобрать у миллионов украинских верующих возможность быть прихожанами Украинской православной церкви.

«Но эти попытки абсурдны, никакие раскольники не в силах перекроить историю украинской церкви», — сказал Волков в интервью ТАСС.

Вместе с тем в РПЦ обеспокоены, что за подобными заявлениями последуют реальные действия: «сегодня они меняют названия, а завтра придут в храмы».

«Сейчас они говорят о том, что будут менять названия, а завтра уже придут в храмы Украинской православной церкви», — сказал священник.

Волков считает, что трагедия на Украине усугубляется с каждым следующим словом украинских политиков и раскольников.

Напомним, в сентябре Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов Константинополя в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии украинской церкви. В РПЦ предупреждали, что подобные действия могут привести к трагическим последствиям, в том числе к расколу православия. Несмотря на это, Константинополь признал недействительным акт XVII века о передаче Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. В РПЦ это решение назвали канонически ничтожным, так как оно нарушает все нормы церковного строя. Более того, Константинополь снял анафемы с глав двух раскольничьих церквей: Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. В ответ на это Русская православная церковь приняла решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. При этом в РПЦ выразили надежду, что Константинополь изменит свое решение касательно предоставления автокефалии украинской церкви.