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Суд в Москве оштрафовал The New Times и Альбац на более чем 22 млн рублей

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Суд в Москве оштрафовал The New Times и Альбац на более чем 22 млн рублей

Москва, 26 октября. Московский суд оштрафовал журнал The New Times и главного редактора издания Евгению Альбац на более чем 22 миллиона рублей, сообщило «Эхо Москвы».

Информацию о выписанном штрафе «Дождю» подтвердила сама Альбац.

Как сообщило «Эхо Москвы», суд принял решение оштрафовать издание и главного редактора за то, что в Роскомнадзор были несвоевременно поданы данные о зарубежном финансировании. По информации «Дождя», заседание суда прошло в минувший четверг. 

Автор: Дарья Смолина
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