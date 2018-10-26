Путин заявил о необходимости заинтересовать людей в изучении родных языков

Ханты-Мансийск, 26 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что в деле сохранения родных языков необходимо не только прописать соответствующие нормы, но и заинтересовать людей в их изучении.

«Если не заинтересуем, не сделаем это интересным, востребованным, то результата не будет, конечно, чего бы мы ни написали, каких бы красивых слов здесь ни изобразили, чего бы ни сказали по этому поводу», — сказал Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям в Ханты-Мансийске.

Глава государства отметил, что заинтересовать население в изучении родных языков – это самая тонкая работа, это искусство. Путин призвал выработать действенный механизм для работы в этом направлении.

В ходе заседания глава Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов отметил, что необходимо найти элементы мотивации для того, чтобы молодое поколение не отказывалось от родного языка. Гильмутдинов подчеркнул важность выработки федерального закона о сохранении языков коренных малочисленных народов.

Кроме того, глава государства поручил возобновить регулярную работу межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных отношений. По словам президента, необходимо внести изменения в Стратегию нацполитики РФ до 2025 года, которая была принята шесть лет назад. Путин отметил, что внести корректировки нужно в соответствие с целями, изложенными в майском указе.