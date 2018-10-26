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Эрдоган сообщил Трюдо последние новости по делу об убийстве Хашукджи

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Эрдоган сообщил Трюдо последние новости по делу об убийстве Хашукджи

Анкара, 26 октября. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонные переговоры, обсудив расследование дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

По словам источника в администрации Эрдогана, в ходе беседы президент Турции поделился с Трюдо последними данными о ходе следствия по делу Хашукджи.

«Стороны подчеркнули важность прояснения деталей этого дела и наказания виновных», — добавил собеседник агентства РИА Новости.

Помимо этого на повестку были вынесены двусторонние отношения Турции и Канады.

Напомним, обозреватель американской газеты Washington Post Джамаль Хашукджи с 2017 года проживал в США. 2 октября он пропал в Стамбуле после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии. 20 октября саудовские государственные СМИ распространили заявление генпрокурора королевства о том, что Хашукджи мертв, и к его гибели якобы привела ссора с сотрудниками консульства. В рамках расследования дела задержаны 18 человек.

23 октября Эрдоган заявил, что турецкие правоохранители уверены, что Хашукджи убили в консульстве Саудовской Аравии, и убийство было тщательно спланировано.

Автор: Ярослава Замысловатова
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