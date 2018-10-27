Сирийские беженцы рассказали ФАН о возвращении на родину

Дамаск, 27 октября. Новая партия сирийских беженцев прибыла на родину через контрольно-пропускной пункт «Дабуссия». В данный момент они возвращаются в свои населенные пункты, освобожденные от террористических группировок. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в республике.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

На месте прибытия беженцев работает специальный медицинский корпус, сотрудники которого оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим сирийцам. Там же проводится необходимая вакцинация.

Сирийские власти делают все, чтобы обеспечить возвращение перемещенных лиц в родные дома. Это стало особенно актуальным после того, как сирийской правительственной армии удалось вернуть под свой контроль большую часть провинций сирийской республики.

Ливанские власти также обеспечивают возвращение беженцев через контрольно-пропускной путь «Джейдет-Ябус» и поселок аль-Замрани.

Все беженцы отправляются в свои дома на специальных автобусах. В дороге им дают питье и еду.

Многие сирийцы, желающие вернуть в республику, продолжают оставаться на территории Ливана из-за затянувшихся бюрократических процедур. С каждым днем их число растет. Некоторые ждут своей очереди с 2017 года.

Стоит отметить, что Центр РФ по приему и распределению беженцев в Сирии активно способствует процессу возвращения людей на родину. Ежедневно сформированный российской стороной центр сообщает о новых населенных пунктах, готовых принять сирийских переселенцев.

С начала 2011 года Ливан принял порядка двух миллионов сирийских беженцев. Уже в мае 2015 года в стране не хватало места для расселения новых иностранных гостей. Сейчас в Ливане проживает чуть меньше миллиона сирийских граждан, но с каждый новым днем это число продолжает уменьшаться.