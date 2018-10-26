Сирия: Небензя призвал не навязывать сроки создания конституционного комитета САР

Нью-Йорк, 26 октября. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что сроки создания конституционной комиссии Сирии не должны навязываться. Об этом он заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН, на котором обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.

«Не существует никаких оснований для установления искусственных сроков в формировании конституционного комитета по итогам сочинского диалога сирийцев», — сказал Небензя.

Он также призвал отказаться от попыток искусственно навязать сроки создания конституционной комиссии, отметив, что это противоречит воле самих сирийцев.

Напомним, в конце января в Сочи состоялся Конгресс национального диалога Сирии. По итогам конгресса было принято решение о создании конституционной комиссии Сирии. В работе над новой конституцией Сирии примут участие три комитета, в состав которых вошли представители сирийского правительства, оппозиция и другие политические силы.

В конце сентября «малая группа» по Сирии во главе с США потребовала от спецпосланника генсека ООН Стаффана де Мистуры ускорить процесс формирования конституционного комитета, а также представить отчет о проделанной работе Совету Безопасности ООН не позднее 31 октября. В свою очередь Сирия и Россия выступили против установления искусственных сроков создания комитета.