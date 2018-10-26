Историк рассказал, как украинцы повторили сценарий США с MH17

Москва, 26 октября. Украинские спецслужбы вполне могли организовать крушение самолета Boeing-777 (рейс MH17), реализуя старый сценарий США, считает военный историк Юрий Кнутов.

Речь идет о крушении корейского самолета Boeing 747, который залетел в воздушное пространство СССР и был сбит советским истребителем в 1983 году. По одной из версий, американские спецслужбы специально направили лайнер в советское воздушное пространство, чтобы выявить засекреченные объекты ПВО.

По словам Кнутова, крушение MH17 сыграло на руку Киеву. До этой катастрофы Запад постепенно отворачивался от Украины, однако после падения самолета ситуация кардинально изменилась. Даже украинские журналисты сегодня признают, что если бы не MH17, страна бы уже потеряла половину своих территорий. Таким образом, логично предположить, что украинцы повторили сценарий США с MH17.

«Как правило, западные спецслужбы не заморачиваются, они просто находят сценарий, который сработал в прошлом, и начинают его, соответственно, повторять сейчас. И поэтому я считаю, что за всем этим стоят ВСУ Украины и непосредственно Киев», — подчеркнул Кнутов.

Историк также не исключает, что к крушению самолета могли приложить руку люди из ЦРУ или других американских разведслужб, пишет «Царьград».

Напомним, что самолет Boeing-777 (рейс MH17) разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек — все, кто находился на борту. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», однако кто именно выпустил ракету — до сих пор неизвестно.

17 сентября Минобороны РФ обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.