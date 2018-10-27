Сирия итоги недели 21 – 27 октября: удары коалиции в Дейр-эз-Зоре, ситуация в Идлибе, атакой на Хмеймим управляли США

Удары коалиции в Дейр-эз-Зоре На этой неделе наибольшее осуждение в прессе получила операция международной коалиции во главе с США на юге провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщили СМИ, в прошлую пятницу ВВС международной коалиции во главе с США провели новую серию авианалетов в юго-восточной части провинции, в результате чего погибли мирные жители. Под ударом американских самолетов, в частности, оказался город Ас-Суса, занятый боевиками «Исламского государства». Первая бомбардировка велась по мечети Аль-Осман, под руинами которой были обнаружены тела мирных жителей, пришедших на традиционную для ислама пятничную молитву. Всего сообщается о более чем 30 убитых. Другой удар пришелся по поселению Абу Бадран, также находящемуся под контролем ИГИЛ. В общей сложности на юго-востоке региона из-за этих последних налетов американской авиации погибли 62 мирных жителя. После инцидента Министерство иностранных дел Сирии направило в ООН письмо с обвинениями в адрес международной коалиции по факту авиаудара по мирным жителям. Власти САР обвинили международную коалицию в нарушении международного права и потребовали от ООН проведения расследования по факту гибели населения. В свою очередь, командование международной коалиции попыталось снять с себя обвинения, заявив о наличии в мечети в Ас-Сусе координационного штаба боевиков ИГИЛ.

Заложники ИГИЛ на свободе Тем временем, на востоке сирийской провинции Эс-Сувейда были освобождены 6 из 29 заложников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Напомним, что в конце июля боевики ИГИЛ осуществили серию терактов в провинции Эс-Сувейда. Жертвами боевиков стали 246 человек, еще сотни пострадали. Террористы также захватили несколько селений и захватили в плен группу мирных жителей из племени друзов. В результате жесткой блокады террористов, которые оказались полностью отрезанными от источников питьевой воды и поставок оружия в районе вулканического плато Ас-Сафа, были освобождены заложники — две женщины и четыре ребенка. Остальные заложники боевиков, как ожидается, будут освобождены в самое ближайшее время.

Атаками на «Хмеймим» управляли США Между тем, стали известны подробности атаки на авиабазу «Хмеймим», которая произошла в январе 2018 года. Как рассказал замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, дронами, которые атаковали базу ВКС России, управляли американские военнослужащие с самолета-разведчика Poseidon-8. 6 января 13 беспилотных летательных аппаратов шли единым боевым порядком и управлялись общей командой. В то же время, по словам Фомина, в акватории Средиземного моря в течение восьми часов барражировал самолет-разведчик США Poseidon-8. После того, как беспилотники столкнулись с российскими системами радиоэлектронного подавления, они были переведены в режим ручного управления с американского самолета.

Ситуация в Идлибе Между тем, остается напряженной ситуация в зоне деэскалации «Идлиб» на северо-западе Сирии. После того как по просьбе Турции был увеличен срок, выделенный для выхода бандгрупп боевиков из демилитаризованной зоны в районе Идлиба, до 27 октября, ряд протурецких вооруженных формирований, действительно, начал выводить свои силы. По словам главы оборонного ведомства Турции Хулуси Акара, основная часть тяжелого вооружения была выведена из демилитаризированной зоны, а число нарушений перемирия уменьшилось на 90 процентов. Тем не менее, радикальные группировки джихадистов вновь развернули ожесточенные бои, намереваясь сорвать российско-турецкие договоренности, заключенные 17 сентября в Сочи. Так, протурецкие радикалы «Ахрар аш-Шам» пытались отбить позиции «Джебхат Ан-Нусры» около поселения Аз-Зияра, расположенного в северо-западной части провинции Хама, однако данное нападение не увенчалось успехом. Кроме того, в регионе продолжаются громкие теракты, в результате которых гибнут главари радикальных группировок; также под удар терактов неоднократно попадали мирные жители региона. Позднее поступала информация о том, что главарям террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» и протурецкого объединения «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» удалось договориться о заключении перемирия в регионе, тем не менее обстановка в регионе по-прежнему нестабильна.