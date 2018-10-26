Путин высоко оценил проведение гуманитарных мероприятий перед форумами в регионах

Ханты-Мансийск, 26 октября. Президент России Владимир Путин высоко оценил идею организации различных гуманитарных мероприятий перед региональными форумами. В пятницу российский лидер находится с рабочей поездкой в Ханты-Мансийском автономном округе.

«Идея хорошая, вот эти региональные наши встречи, региональные форумы предвосхищать гуманитарными различными мероприятиями», — сказал глава государства, участвуя в заседании Совета по межнациональным отношениям​​​ в Ханты-Мансийске.

Напомним, на заседании Путин также отреагировал на обращение научного руководителя Института этнологии и антропологии имени. Н. Н. Миклухо-Маклая Валерия Тишкова, который рассказал российскому лидеру о незаконной застройке.