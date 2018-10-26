Страсти на Смоленке: за что защитники парка в Василеостровском районе не любят «товарищей» Смольного

У защитников парка на Смоленке – активная жизненная позиция и горячая осень. С сентября они штурмуют Законодательное собрание, Смольный, где сидит администрация Петербурга, и застройщика инвест-отеля «Корабли» осенним марафоном пикетов.

В конце сентября активисты провели глобальный митинг с участием порядка тысячи граждан, включая представителей всех политических партий от Закса. На грядущие выходные, 28 октября, запланирован второй митинг, куда жители официально пригласили врио губернатора СПб Александра Беглова. А в ноябре инициативной группе василеостровцев предстоит суд с Госстройнадзором по отмене разрешения на строительство апарт-отелей. Федеральное агентство новостей выяснило, почему граждане настроены столь решительно и так твердо верят в победу.

Центр притяжения

За зеленые насаждения в устье реки Смоленки василеостровцы сражаются уже несколько лет. В 2013 году им через суд удалось отстоять 2 участка, отданных Смольным под строительство «Театра песни Аллы Пугачевой». Но в мае 2016 года город заключил соглашение о стратегическом партнерстве по проекту «Строительство сети гостиниц массового сегмента на территории Санкт-Петербурга». Частью этого проекта стало возведение инвест-гостиниц «Корабли» на соседних участках в устье реки Смоленки.

«В состав комплекса входит конгресс-холл вместимостью до тысячи человек с 10 трансформируемыми залами, бизнес-центр класса «А» и коворкинг, подземный паркинг на 870 автомобилей, а также lifestyle-пространство общей площадью более 9,7 тыс. кв. м. Под деловую и общественно-культурную функции отдано сразу два этажа нашего инвест-отеля – это более 16 тыс. кв. м полезных площадей. В наших планах сделать этот объект новой популярной точкой на карте Петербурга, центром притяжения не только для василеостровцев, но и горожан. Помимо выполнения инвестиционных обязательств по строительству гостиничного комплекса, «Мастер Девелопмент» благоустроит прилегающую к участку территорию площадью 12,8 гектар. Там появится пешеходная набережная, обзорные точки с видом на Финский залив, арт-пространство, детские игровые зоны, ландшафтный променад», — сообщили Федеральному агентству новостей на официальный запрос в компании «Мастер Девелопмент», выступившей инвестором и заказчиком проекта.

Звучит внушительно. Правда, столь нескромное обаяние буржуазии нравится далеко не всем. Многие жители Васильевского острова против возведения многоэтажных апарт-отелей, а концепцию «центра притяжения» видят принципиально иначе.

«Создание парка в устье реки Смоленки необходимо во имя жизни и здоровья жителей и будущих поколений не только Васильевского острова, но и всего Санкт-Петербурга, — заявила Федеральному агентству новостей Нэлли Вавилина, организатор митинга «За парк на Смоленке» и одна из истиц будущего суда со Стройнадзором. — Этот парк призван решить несколько важных задач: создать здоровую экологическую обстановку и сохранить зеленые территории на берегах Смоленки. Он мог бы стать центром притяжения для всех петербуржцев. Спрямленное русло Смоленки является центральным элементом архитектурного ансамбля «Морской Фасад Ленинграда», открывающего центр нашего города Финскому заливу. На протяжении многих десятков лет это был ведущий градостроительный проект. Смоленка — это «окно в Европу» — и именно такой она должна и оставаться. В водоохранной и берегозащитной зоне Смоленки растет более 2000 взрослых деревьев. На Васильевском острове нет полноценных прогулочных парков, людей вынуждают гулять на кладбище, а живет в нашем районе 208 тысяч человек. Неужели справедливо вместо создания парка в единственном оставшемся для этого месте залепить очередные никому не нужные коробки? Мы подали иск против Стройнадзора Санкт-Петербурга и будем добиваться отмены разрешения на строительство».

Инвестиционные многоугольники

По замыслу законодателей, стратегическое инвестиционное партнерство бизнеса с городом должно приносить пользу обоим. А стратегические инвестиционные проекты — улучшать жизнь горожан после того, как бизнес вложит в дело не менее миллиарда рублей. Для всеобщего процветания предпринимателям предоставляют землю и ресурсы под целевые нужды на льготных условиях.

Например, проект «Строительство сети гостиниц массового сегмента на территории Санкт-Петербурга» должен способствовать развитию туристической инфраструктуры. Постановление о нем было подписано в марте 2016 года, ответственным за исполнение в том же документе назначен вице-губернатор СПб Игорь Албин. Уже 24 октября 2016 года комитет имущественных отношений подписал договор с ООО «Новые Территории Девелопмент» («НТД») на аренду земельных участков, где компания намерена развивать гостиничный бизнес.

Правда, стратегическим инвестиционным партнером города признано не просто ООО «НТД», а некое товарищество, в которое, помимо этой компании, входят ООО «Новый век», ООО «УК Аурум менеджмент», ООО «Вечная крепость», ООО «Стайл-Строй» и небезызвестное ООО «Плаза Лотос Груп». Тем не менее, разрешение Гостройнадзора на строительство объектов в устье Смоленки получил только один «товарищ».

В октябре 2018 года депутат Закса Алексей Ковалев обратился к Александру Беглову с требованием подробнее изучить всю эту странную инвестиционную схему и расторгнуть договор с ООО «НТД».



«Хотелось бы рассчитывать на понимание Беглова, — заявил Федеральному агентству новостей Ковалев. — Он пока не принял никаких принципиальных кадровых решений, но есть некоторая надежда, что случай с «Кораблями» покажет, каким образом велись дела в прежней администрации. Вот здесь некое товарищество назвали стратегическим инвестором. А участок передали не товариществу, а одному из товарищей. При этом у нас в законе сказано, что участок передается стратегическому инвестору с целевым назначением. Там было написано несколько организаций. Почему передали только одной организации? Это первый вопрос.

Второй вопрос, что проект не соответствует даже собственному названию. Кстати, содержание проекта нам до сих пор неизвестно: при прежней администрации стратегические проекты утверждались только по названию. Есть только «Утвердить проект», кавычки, название. А цели, задачи, план? Что за проект-то? Хорошо хоть название есть, что это будут гостиницы эконом-класса. Но содержания нет. Что именно они там утвердили?»

Кроме того, Ковалев уверен, что «Корабли» не имеют отношения к «эконом-классу» и вообще не являются гостиницей. А продажа юнитов по ФЗ-214 («Закон о дольщиках») несовместима с юридическими нормами.

«По документам, начиная от ГОСТов и СНИПов, и кончая положением о порядке осуществления гостиничных услуг правительства РФ, здесь вообще другая история. Не может быть гостиница совместной собственностью граждан, скупивших там номера. Одно дело быть акционером гостиницы, а другое — владельцем отдельной комнаты. Застройщик продает комнаты с отделкой, под ключ, с гаражами и так далее. ФЗ-214 предполагает вклад именно в жилой фонд, а гостиница — фонд нежилой. Их деятельность не соответствует даже заявленной цели проекта. А содержание проекта, о чем я отдельно указал в недавнем письме Албину, неизвестно. Как правительство могло утвердить это? Получается, на этой территории делай что хочешь, а мы будем строить дороги и обеспечивать инфраструктуру за счет города. И мы даже не знаем, какие обязательства «инвесторы» на себя взяли», — пояснил депутат Законодательного собрания.

Старший товарищ

Разрешение на строительство Стройнадзор Петербурга действительно подписал только для ООО «НТД». Как уже было сказано выше, компания получила участки целевым образом — без торгов и за символическую арендную плату. Кстати, по данным СБИС, этот стратегический инвестиционный партнер Санкт-Петербурга является микропредприятием, работающим на упрощенной системе налогообложения и зарегистрированным в ноябре 2015 года.

В штате компании числится 1 человек, и не совсем понятно, как она собирается подтверждать опыт успешного ведения подобных проектов и реализовывать проекты на миллиарды рублей.

Но еще интереснее, что продажи юнитов осуществляет даже не «НТД», а «Мастер Девелопмент», которого вообще нет в списке товарищества. Зато в официальной презентации проекта именно эта компания объявила себя заказчиком и инвестором, оставив для «НТД» роль скромного застройщика.

При этом, «Мастер Девелопмент» тоже является микропредприятием и работает по упрощенной схеме. Компанию зарегистрировали в августе 2016 года. С недавнего времени генеральным директором фирмы стал Вячеслав Семененко, бывший председатель комитета по строительству Санкт-Петербурга. В базе СБИС Семененко тревожно помечен как «массовый директор»: помимо «Мастера», на нем числится еще 12 предприятий.

В комитете по инвестициям (КИ) Санкт-Петербурга к появлению ООО «Мастер Девелопмент» в схеме инвестиционного партнерства относятся с пониманием:

«В соответствии с проектными документациями застройщиком гостиниц выступает ООО «Новые территории девелопмент». ООО «Мастер Девелопмент» выступает учредителем ООО «Новые территории девелопмент» (67% голосов в органе управления», — сообщили ФАН в пресс-службе комитета.

В продаже юнитов по договорам долевого участия комитет также не усматривает никаких нарушений.

«В редакции Закона Санкт-Петербурга № 742-136 в качестве одного из требований для признания инвестиционного проекта стратегическим инвестиционным проектом было указано обеспечение совокупного объема инвестирования в создание гостиниц в размере не менее 1,5 млрд рублей, — заявили ФАН в пресс-службе КИ. — Требования о вложении инвестором исключительно собственных средств законодательно не было закреплено, в связи с чем инвестором для реализации проекта могут привлекаться заемные денежные средства, в том числе денежные средства дольщиков по ФЗ-214».

Сам застройщик также заверил ФАН, что дольщики ничем не хуже других инструментов привлечения инвестиций.

«Для целей реализации проекта застройщик (ООО «НТД». — Прим. ФАН) инвестирует собственные средства, организует проектное финансирование и использует привлеченные инвестиции. В основе применения последнего из упомянутых источников лежит возможность вовлечения гостиничных номеров в оборот как нежилых помещений в составе объекта недвижимости. В данном качестве гостиничные номера активно участвуют в гражданском обороте недвижимости. Способ реализации таких помещений определяется их правообладателем и не ограничивается законодательно», — пояснили в компании «Мастер Девелопмент».

Чудеса на виражах

Интересно, что в ответах комитета по инвестициям на запросы редакции товарищество называется «Развитие». В более ранних документах, имеющихся в распоряжении редакции, название не упоминалось, изначально регистрировалось в качестве стратегического партнера оно также безымянным.

Более того, буквально на днях «товарищи» внезапно появились в реестре Федеральной нотариальной палаты.

Запросы на публикацию сведений были направлены юристом только в конце сентября, то есть спустя 2 года после заключения соглашений. В этой версии документов «НТД» уже фигурирует как «Управляющий товарищ 2».

Федеральное агентство новостей запросило информацию о происходящем у вице-губернатора Игоря Албина, назначенному, как уже сказано выше, куратором стратегического проекта по развитию гостиниц.

Однако из аппарата был получен лаконичный ответ: «Распоряжением от 14.07.2016 Комитет по инвестициям напрямую подчинили губернатору и во всех последующих инстанциях контроль оставили за губернатором. И 166-е постановление, а аналогичные ему с июля 2016-го года контролировал губернатор. Комитет по инвестициям готовит ответ на ваш запрос».

По словам защитников парка на Смоленке, все их запросы к Александру Беглову также уходят к Игорю Албину, а оттуда их «спускают» в Комитет по инвестициям.

«Мы питаем большие надежды и рассчитываем на Александра Беглова, — пояснила ФАН Нэлли Вавилина. — Надеюсь, не напрасно. Однако жители встревожены тем, что все наши письма к врио губернатора фактически игнорируются. Даже наше личное приглашение, адресованное Александру Беглову, было перенаправлено к Албину».

Сейчас жители деятельно готовятся к суду. Воли к победе им прибавляет активная вырубка деревьев на стройплощадках у Смоленки.

Предварительное заседание назначено на 13 ноября, по запросу истцов в качестве заинтересованного лица привлечена администрация Василеостровского района. Интересно, что на сайте районной администрации опубликовано предложение ООО «НТД» разработать концепцию парка на месте несостоявшегося театра Аллы Пугачевой и финансово поучаствовать в благоустройстве прилегающих к «Кораблям» территорий.

Тамже на портале районной администрации выложен официальный ответ, в котором девелоперу сообщают: благоустройство будет осуществляться за счет городских средств, строго в соответствии с утвержденной правительством города программой.

Кроме того, руководство района направило в адрес вице-губернатора Игоря Албина и врио губернатора Александра Беглова обращения о необходимости проведения проверки по факту возможного несоблюдения правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга.

Федеральное агентство новостей продолжит следить за страстями, разгоревшимися вокруг строительства комплекса апарт-отелей «Корабли» в устье реки Смоленки. Схемы сотрудничества Смольного с бизнесом оказались действительно необычными.

Особенно впечатлили редакцию отчаянные микропредприятия, заслужившие честь стать стратегическими инвестиционными партнерами Санкт-Петербурга и взяться за реализацию проекта, требующего вложений на миллиарды рублей.