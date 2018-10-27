Сирия новости 27 октября 07.00: курды подверглись нападениям ополченцев в Ракке; боевики в Идлибе нарушают договоренности

Сирия, 27 октября. Курды подверглись нападениям ополченцев в Ракке; боевики в Алеппо нарушают договоренности; в Идлибе продолжается борьба между группировками. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: были обстреляны боевиками на севере Хамы.

Курды: подверглись нападению ополченцев «Народного сопротивления восточных районов» в Ракке.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: перебросила тяжелое вооружение на запад Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: захватил опорный пункт «Файлак аш-Шам».

Провинция Алеппо

Несмотря на то, что в целом «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» поддержал сочинские соглашения по стабилизации обстановки на северо-западе Сирии, некоторые группировки из этого альянса продолжают готовиться к боевым действиям в районе будущей демилитаризованной зоны. Как сообщает Telegram-канал @monsser2, боевики «Нур ад-Дин аз-Зенки» перебросили тяжелое вооружение к западу от столицы провинции Алеппо. Как отмечают местные источники, в этот район прибыли артиллерийские и минометные орудия.

Напомним, согласно Меморандуму о стабилизации обстановки в Идлибе, боевики должны были сдать тяжелое вооружение и выйти из района будущей демилитаризованной зоны до 15 октября этого года, однако Анкаре до сих пор не удалось этого добиться. И радикальные и «умеренные» группировки продолжают нарушать режим прекращения огня, ведя обстрелы населенных пунктов и позиций САА, расположенных вблизи линии соприкосновения сторон.

Провинция Идлиб

В Идлибе продолжается вооруженное противостояние «умеренных» и радикальных вооруженных группировок. Крупный отряд «Хайят Тахрир аш-Шам» атаковал и захватил опорный пункт группировки «Файлак аш-Шам» в населенном пункте Хербет эс-Серуни, передает Telegram-канал @Military_News. Кроме этого источник в Telegram (@Eye_on_the_north) сообщает о боях между этими двумя группировками в районе южнее города Серакиб.

Как пишет иранское информационное агентство Fars, поддерживаемые Турцией боевики «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» полностью поддержали контроль правительственных войск над Идлибской зоной деэскалации и признали право правительства Сирии на проведение военных операций против террористических группировок в регионе.

Между тем, боевики «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» по неизвестным пока причинам усилили досмотр транспорта «Хайят Тахрир аш-Шам», который едет в направлении города Маарет ан-Нуман. Об этом сообщает Telegram-канал @Syria_freedoom.

Провинция Ракка

На подконтрольных «Демократическим силам Сирии» территориях Северной Сирии снова активизировались ополченцы «Народного сопротивления восточных районов». Как пишет Euphrates Post, участники данного формирования совершили нападения на позиции курдских вооруженных формирований в Ракке, Абу-Хрейзе и Айн-Иссе. В ходе этих атак ополченцами было ликвидировано 12 боевиков SDF.

Напомним, на захваченных «Демократическими силами Сирии» территориях провинций Алеппо, Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор в последнее время возросла активность проправительственных ополчений. Местное арабское население воспринимает военное присутствие SDF и Соединенных Штатов Америки как оккупацию, что подталкивает многих мирных жителей оказывать захватчикам вооруженное сопротивление.

Провинция Хама

Боевики, действующие на севере провинции Хама в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции правительственных войск, расположенные вблизи линии соприкосновения сторон. Источник в Twitter @nors2017, сообщает, что неизвестная группировка выпустила несколько минометных снарядов по районам горы Телль-Базам и Телль-Хуайр, провоцируя дислоцирующиеся там подразделения САА на ответные действия. О жертвах среди сирийских военнослужащих или мирных жителях не сообщается.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)