Вдова Караченцова рассказала, почему выбрала для похорон Троекуровское кладбище

Москва, 26 октября. Вдова актера театра и кино Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, почему выбрала для похорон супруга Троекуровское кладбище.

По ее словам, было предложено Троекуровское и Ваганьковское кладбища, но она решила остановиться на первом варианте.

«Там много места, просторно и рядом лежат друзья Колины — Наташа Гундарева, Любовь Полищук, Владислав Галкин. Ему в такой компании будет хорошо», — заявила она РИА Новости.

Напомним, артист ушел из жизни утром в пятницу, 26 октября, не дожив всего один день до своего дня рождения. 27 октября Караченцову исполнилось бы 74 года.

Актер 13 лет назад попал в ДТП и получил серьезную травму головы. После автомобильной аварии он так и не смог вернуться на сцену родного «Ленкома», в котором служил не один десяток лет. Караченцов последний год боролся с онкологическим заболеванием, а несколько месяцев назад он заболел воспалением легких, которое тяжело протекало на фоне рака.

Прощание с артистом пройдет в «Ленкоме» 29 октября с 9.00 до 13.00.