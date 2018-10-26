Путин наградил орденом главу Росздравнадзора

Москва, 26 октября. Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко награжден орденом «За заслуги перед отечеством» II степени. Информация об этом содержится в соответствующем указе президента РФ Владимира Путина.

«За заслуги в области здравоохранения, развитие медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в тексте указа.

Мурашко возглавляет Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения с 2015 года. С 2006 по 2011 год занимал должность министра здравоохранения Республики Коми. В период 1986-1988 годов проходил службу в вооруженных силах. Является доктором медицинских наук по двум специальностям: «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и «Акушерство и гинекология». Мурашко — врач высшей категории по специальности «Акушерство и гинекология». Имеет классный чин государственного советника Российской Федерации 2 класса.