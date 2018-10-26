Ханты-Мансийск, 26 октября. Президент России Владимир Путин пообещал ускорить согласование законопроекта о патриотическом воспитании, который находится на рассмотрении правительства РФ. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям в Ханты-Мансийске.

В ходе заседания к главе государства обратился депутат Госдумы и атаман войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» Виктор Водолацкий, который сообщил, что законопроект о патриотическом воспитании граждан РФ уже давно находится на рассмотрении правительства. Однако к настоящему моменту кабинет министров РФ не вынес решения по данному документу. Парламентарий попросил президента ускорить процесс рассмотрения законопроекта.

«Хорошо. Я посмотрю обязательно», — сказал Путин.

Стоит отметить, что в начале июня Госдума приняла законопроект о патриотическом воспитании граждан РФ. Согласно документу, патриотическое воспитание подразделяется на несколько направлений. Это духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и военно-патриотическое, которое включает в себя увековечение памяти воинов и гордость за вооруженные силы РФ.