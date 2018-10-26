Путин рассказал, кто виноват в строительстве «псевдозамков» на территориях культурного наследия

Ханты-Мансийск, 26 октября. Российский президент Владимир Путин заявил, что при строительстве «псевдозамков», которые портят вид на объекты историко-культурного наследия, необходимо спрашивать не только с тех, кто построил, но и с тех, кто выдал разрешение на строительство.

На заседании Совета по межнациональным отношениям научный руководитель Института этнологии и антропологии имени. Н. Н. Миклухо-Маклая Валерий Тишков пожаловался президенту на застройку территории уникальных природных ландшафтов незаконными строениями и «псевдозамками».

«По поводу самовольного строения и «псевдозамка», как вы сказали, рядом с церковью - надо не только спросить, как он посмел, надо спросить, как посмели дать разрешение, ведь кто-то разрешил, правда?» — заявил Владимир Путин после выступления ученого.

Он подчеркнул, что такая проблема с самовольной застройкой происходит в разных регионах России. По словам Путина, к настоящему моменту власти Сочи разбираются в проблеме самовольных построек на территории с объектами историко-культурного наследия.

Напомним, что Владимир Путин проводит в Ханты-Мансийске выездное заседание Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.