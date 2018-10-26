В США задержали подозреваемого в рассылке посылок с бомбами

Вашингтон, 26 октября. Сотрудники ФБР задержали подозреваемого в причастности к рассылке посылок со взрывными устройствами в США. Об этом сообщил телеканал CNN. Личность мужчины пока не разглашают.

Очередной пакет с самодельной бомбой был обнаружен на почте в Нью-Йорке и был адресован экс-главе разведки Джеймсу Клепперу. Еще посылка была найдена во Флориде и ее получателем должен был стать сенатор Кори Букер.

Сотрудники полиции полагают, что некоторые пакеты рассылали из почтового центра во Флориде, накануне там прошли обыски.

Ранее стало известно об обнаружении «взрывных» бандеролей для Джорджа Сороса, Барака Обамы, Хиллари Клинтон. Опасные пакеты послали и на имя бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана, члена Палаты представителей Максина Уотерса, экс-генпрокурора Эрика Холдера, бывшего вице-президента Джо Байдена, и даже актера и режиссера Роберту де Ниро.