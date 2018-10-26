Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 26 октября.

Умер российский артист Николай Караченцов на 74-м году жизни, сообщили источники Федерального агентства новостей. Николай Караченцов умер на 74-м году жизни.

Близкий друг Николая Караченцова Рудольф Фурманов подтвердил смерть артиста и рассказал о его последних днях. Три дня он умирал: Фурманов рассказал о последних днях Караченцова.

Самым страшным ударом для Киева станет облегчение режима пребывания украинских граждан на территории России. Об этом рассказал политолог Владимир Корнилов. «Самая страшная для Украины санкция»: политолог рассказал, что действия России сильно ударят по режиму Порошенко.

Последние слова Караченцова приводят Telegram-каналы. «Не бойся, все будет хорошо»: стали известны последние слова Караченцова.

Украинский политолог Вадим Карасев посетил Москву, где воспользовался случаем похвастаться дорогим нарядом. «Работайте над собой»: украинский политолог похвастался в Москве дорогим нарядом.

Американский финансист Питер Шифф предсказал крах экономики США. По его словам, самой большой жертвой грядущего обвала станет доллар. Эксперт призвал государства как можно скорее снижать свою зависимость от национальной валюты США. «Доллар станет жертвой»: американский финансист предсказал крах экономики США.

Украинские силовики за неделю выпустили по территории Донецкой народной республики более 200 боеприпасов из тяжелых орудий и минометов. Об этом рассказал заместитель начальника управления Народной милиции Эдуард Басурин. Донбасс: ВСУ за неделю выпустили по ДНР 200 боеприпасов из тяжелого вооружения.

Украина потеряла более миллиарда гривен «из-за действий России в Азовском море». Об этом рассказал глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Колоссальные убытки: в Киеве подсчитали потери «из-за действий России» в Азовском море.

В России 1 ноября временно завершится выдача полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) нового образца. Новый полис ОМС нужно получить до 1 ноября.

Российский телеведущий Владимир Соловьев объяснил американскому эксперту последствия ответа России в случае нападения США. «Мира не будет»: Соловьев объяснил американцу, что случится после ответа РФ на ядерный удар США.