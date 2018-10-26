Форос: для кого не писан водный кодекс РФ

Весной 2019 году исполнится пять лет с момента возвращения Крыма и Севастополя в состав России. Пять лет с того радостного момента, когда жители полуострова сказали свое историческое «Да» и навсегда распрощались с Украиной, где произошел государственный переворот, который привел во власть националистические силы.

В Крыму, как и в любом другом субъекте РФ, теперь действовала вся полнота российской нормативно-правовой базы. Что-то легко вошло в жизнь крымчан, что-то по ряду причин сложнее. Но фактом давно уже стало то, что от Украины здесь на сегодняшний день не осталось ничего — от слова «совсем». При том, что еще в прошлом году встречались отдельные эксцессы — когда, например, отдельные частные коммерческие структуры пользовались украинскими законами.

В частности, в Крыму и Севастополе вступил в действие Водный кодекс РФ, за крайне редкими исключениями запрещающий перекрывать доступ к воде. Норма эта — крайне важная даже в континентальной России, а на пережившем долгие годы украинства Крымском полуострове тем более. В России в 90-х, а здесь — еще относительно недавно у состоятельных людей не возникало проблем с приобретением земли на берегу живописного водоема, в том числе у моря. Сейчас ситуация постепенно меняется. Хотя, чего уж греха таить, — «кто-то кое-где у нас порой», в том числе даже в Москве, не спешит исполнять одно из важнейших положений Водного кодекса, его шестую статью.

«Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами» — гласит пункт 1 статьи 6 ВК РФ.

Из документа следует, что владелец, физическое либо юридическое лицо, имеет право закрывать доступ лишь к искусственным водоемам. Выкопал на участке пруд или вкопал бассейн — пользуйся им единолично, а берег озера, речки или моря принадлежат всем, независимо от места проживания, прописки или даже гражданства. При этом в случае если купание не соответствует определенным требованиям, оно может быть запрещено. Ну как запрещено — выставляется табличка с предупреждением. Гулять в таком месте можно, а купаться не стоит. Взимание платы за пользование берегом также незаконно — плату можно брать только за дополнительные услуги.

Форосский берег

Поселок Форос городского округа Ялта — место в Крыму особое. Слишком уж важное событие в новейшей истории нашей страны с ним связано. Наверное, любого в России останови и спроси о Форосе и он ответит «а, ну да, там же Горбачева путчило!» Но сегодня мы поговорим не об исторических аналогиях, а о проблемах куда более приземленных.

Еще при Украине тогдашний глава Фороса, председатель местного поссовета Анатолий Быков сказал: «Я могу ответственно заявить, что поселок Форос — образец для подражания, он лучший в Автономной Республике Крым. А может, и не только в Крыму…»

Спору нет, Форос и в самом деле прекрасен. Но как же хочется, чтобы он и в самом деле был образцом для подражания… Не так давно Федеральное агентство новостей узнало от местных жителей и отдыхающих, что в поселке до сих пор не устранены проблемы с доступом к воде. Мы решили проверить, насколько эти претензии соответствуют действительности.

Крымчанка Ольга по просьбе ФАН попробовала прогуляться по берегу Черного моря непосредственно перед частным пансионатом закрытого типа имени Терлецкого. В советские времена там был детский оздоровительный лагерь, но потом пришла эпоха дикого капитализма… Впрочем, мало ли принадлежавших еще недавно народу объектов «уплыло» в частные руки?

Итак, путь Ольге преградил синий забор. Якобы, временный — лишь на время стройки.

«К морю, соответственно, выхода нет. А местные люди говорят, что до этой стройки на пляж все равно никого не пускали — только отдыхающих из пансионата. И в Форосе это единственный огороженный пляж», — рассказала она.

ФАН обратилось за разъяснениями в администрацию пансионата. Юристы несколько дней не могли ответить на в общем-то элементарный вопрос о соблюдении данным учреждением Водного кодекса РФ. Ответ нам от имени сотрудника Татьяны Богаднюк прислали по электронной почте.

«Администрация пансионата для отдыха родителей с детьми имени Терлецкого соблюдает действующие законодательство РФ, в частности Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ. К водным объектам общего пользования граждане могут не только беспрепятственно проходить, и находится на берегу моря, в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ, а в летний сезон без риска для жизни купаться. Для этого пансионат ежегодно заключает договор на работы по водолазному обследованию дна, уборку пляжа, по мере необходимости делает подсыпку грунта (галька). Непосредственно перед зданием пансионата для отдыха родителей с детьми имени Терлецкого могут находится только его гости и обслуживающий персонал, т. к. здания пансионата находятся на частной территории, не на берегу моря», — гласит текст пришедшего в ФАН сообщения.

«Обращаем Ваше внимание на то, что пляж, которым пользуется пансионат для отдыха родителей с детьми имени Терлецкого, является оздоровительным, на что у пансионата оформлена соответствующая медицинская лицензия», — уточнили в администрации учреждения.

При этом наши собеседники обратили внимание на то, что «западнее пансионата для отдыха родителей с детьми имени Терлецкого на берегу моря находятся частные незаконные коттеджи, пансионаты, дома отдыха с личными пляжами, к которым доступ закрыт, советуем вам обратить внимание на данный факт и задать аналогичные вопросы собственникам таких коттеджей, которые не платят налоги государству от своей «курортной деятельности» и явно нарушают упомянутый вами Водный кодекс».

Здесь следует отметить, что объекты, расположенные западнее, доступ к воде не перекрывают, в чем один из отдыхающих убедился лично, беспрепятственно пройдя от забора пансионата имени Терлецкого по всему берегу до самой пограничной заставы. Это было для туриста несколько утомительно, но никаких проблем с доступом у него не возникло.

Что же касается пансионата имени Терлецкого, то его представители явно лукавят — злосчастный забор надежно закрывает доступ еще с украинских времен. В летний период с обеих сторон под зонтиками сидят охранники. Пройти там невозможно…

За дополнительными разъяснениями ФАН позвонило вновь назначенному главе Фороса Василию Стециву, который заявил, что в Форосе доступ к воде открыт по всему побережью.

«Наши муниципальные пляжи открыты», — объявил мэр Фороса.

По словам Стецива, рядом с пансионатом им. Терлецкого есть свободный проход по берегу.

«Пляжи «Тихая бухта-1» и «Тихая бухта-2» — в свободном доступе. Проезд ограничен, а доступ — без проблем. Расстояние от шлагбаума до пляжа — не больше 100 метров. Это связано с тем, что на территории пляжа есть спецпричал пограничных войск, поэтому машины паркуются немного выше. На территории пляжа расположены многочисленные кафе, есть туалеты. Все есть», — рассказал глава Фороса.

Впрочем, оказалось, что все далеко не так однозначно. Стецив уточнил, что пляж непосредственно перед пансионатом им Терлецкого имеет статус лечебного, поэтому он закрыт.

«Остальные пляжи свободны, они в свободном доступе», — подчеркнул он.

Но ведь статус лечебного не дает, с точки зрения Водного кодекса РФ, права перекрывать доступ к береговой линии! И потом — противоречие получается. В самом пансионате утверждают, что доступ не перекрыт, Стецив признался, что все же есть некий «лечебный пляж», куда ходить нельзя.

ФАН уточнил у юриста, может ли в каком бы то ни было случае быть ограничен доступ людей к воде.

«Ни в каких случаях не может быть ограничен! Кроме искусственных водоемов и объектов оборонного назначения», — объяснил президент Московской коллегии адвокатов «Антикризисный центр» Владимир Гаглоев.

Закон есть закон. И он не подразумевает «кухонных» оговорок из серии «а мы всегда так делали!» и «да я за такие бабки это в 90-х купил!» Так что хочешь не хочешь, а доступ людям к воде открывать придется. Хоть в Москве, хоть в Форосе.

И еще. Пансионат носит имя Александра Терлецкого — унаследовал его от советского пионерлагеря. Старший лейтенант Терлецкий до Великой отечественной войны был начальником Фороской погранзаставы. Потом — командиром ДРГ Балаклавского партизанского отряда. В начале февраля 1942 года Терлецкий стал комиссаром отряда. Вскоре, подорвавшись на мине, он попал в плен и после зверских пыток публично повешен. «Живи, Севастополь!» — были его последние слова. Ему был 31 год. Останки Александра Терлецкого в 1963 году были перезахоронены в Форосе, на территории парка... Пансионат его имени находится примерно в паре километров от могилы.

Имена героев присваивались в советское время лагерям, домам культуры и другим подобным объектам, чтобы напоминать о том, что общее выше частного и что кто-то совсем недавно жертвовал самым дорогим — жизнью — ради других. Напоминать, что и в мирной, «обычной» жизни необходимо учитывать этот принцип.

Многое перешло в частные руки в 1990-х. Даже памятники иной раз смотрятся странно — как, скажем, памятник лидеру немецких коммунистов Эрнсту Тельману, оказавшийся по сути внутри торгового центра…

Да, все прекрасно понимают, что пока говорить о пересмотре итогов приватизации несколько преждевременно. Но может быть, стоит хотя бы соблюдать закон, призванный обеспечить справедливость для всех, а не только для неких особенных клиентов особенных заведений?