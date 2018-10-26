Система пожизненного обучения может появиться в России

Москва, 26 октября. Специальный представитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшие годы в России может быть запущена система обучения населения в течение всей жизни.

«Допускаю, что через несколько лет будут приняты стратегические решения, в том числе по отражению на государственном уровне политики обучения в течение всей жизни», — сказал Песков во время визита в Екатеринбург.

По его словам, в настоящее время специалисты изучают, в каком формате будет осуществляться обучение.

«Могут появляться нормы, как, например, бесплатное онлайн второе высшее образование — вплоть до таких инноваций», — добавил представитель российского лидера Владимира Путина.

Песков подчеркнул, что в ближайшие годы в РФ будут реализованы обширные национальные проекты, для этого потребуется привлечение большого количества новых специалистов.

Напомним, президент России Владимир Путин в рамках майского указа поручил вывести образование в РФ в десятку лучших в мире.