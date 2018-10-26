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Невеста Хашукджи потребовала наказать виновных в убийстве журналиста

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Невеста Хашукджи потребовала наказать виновных в убийстве журналиста

Вашингтон, 26 октября. Невеста американского журналиста Джамаля Хашукджи, убитого в консульстве Саудовской Аравии в Турции, Хатиджа Дженгиз потребовала наказать всех виновных в убийстве. Об этом сообщает AFP.

Дженгиз назвала произошедшее «дикостью». Власти Турции предоставили женщине государственную защиту и обеспечили круглосуточную охрану. Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на источник во власти Стамбула.

Напомним, журналист The Washington Post Джамаль Хашукджи, известный критическими высказываниями в адрес Эр-Рияда, вошел в здание генконсульства королевства в Стамбуле и пропал. Генеральный прокурор Саудовской Аравии заявил, что убийство журналиста Джамаля Хашукджи в посольстве королевства в Стамбуле было преднамеренным и спланированным. Все причастные к жесткому убийству будут наказаны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что судить причастных к убийству должны в Турции, так как на территории республики произошло убийство.

Автор: Софья Куликова
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