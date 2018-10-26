Подмосковье примет международный молочный форум

Москва, 26 октября. С 27 по 28 ноября в Московской области пройдет V Международный агропромышленный молочный форум, заявил исполнительный директор НК «Союзмолоко» и председатель Молочного форума Артем Белов.

Мероприятия в рамках форума пройдут в два дня — с 27 по 28 ноября — в Доме правительства Московской области. Эксперты из разных стран мира обсудят основные тенденции молочной отрасли. Как подчеркивают организаторы конкурса, агропромышленный комплекс является вторым по значимости в экономике России после нефти и газа.

По прогнозам экспертов International Farm Comparison Network, в ближайшие 12 лет потребление молока на душу населения увеличится на 16%. Они утверждают, что в 2030 году мировое производство молока вырастит на 304 миллиона тонн.

Для сравнения, в настоящее время этот показатель составляет 876 миллионов тонн, 21 миллион из которых приходится на российское товарное молоко. Белов обратил внимание, что прогноз на спрос молока в России на 2020 — 2030 годы весьма оптимистичный. В ближайшие годы будет наблюдаться рост производства молока. Примерно он будет составлять 3% при учете сохранения действующих мер поддержки со стороны государства.

«Рост потребления внутри России за 10 лет может увеличиться на 25–30%, при условии восстановления доходов населения, — приводит его слова телеканал «360», — а экспорт молочных продуктов достигнет одного миллиарда долларов к 2025 году».

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин отмечает, что в Подмосковье молочная отрасль также играет важную роль.