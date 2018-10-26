Придумали новую проблему: в Совфеде отреагировали на протест Киева из-за призыва в Крыму

МИД Украины оправило ноту протеста России из-за незаконных, по мнению Киева, действий Москвы по призыву на воинскую службу крымчан. Об этом решении сообщили в пресс-службе украинского министерства иностранных дел. Во внешнеполитическом ведомстве Украины настаивают на отмене призыва в армию РФ в Крыму и Севастополе, а также требуют «прекратить преследование граждан Украины за нежелание служить». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как говорится в официальном сообщении министерства: «25 октября российской стороне была направлена соответствующая нота протеста».

Это уже не первое проявление недовольства Киева по поводу того, что жители российского полуострова будут служить в РФ в соответствии с законом. Ранее украинские власти направили в Международный уголовный суд материалы о 12 тысячах случаев «нелегальных» призывов на воинскую службу в российскую армию.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Киев выразил протест России, чтобы хоть как-то заявить о себе.

«Сидят и думают каждый день, придумывают какую-то новую проблему для себя. Я понимаю этот инцидент. Показывают, что работают, как они говорят, над возвращением Крыма в состав Украины. Но каждый здравомыслящий человек понимает, что этого никогда не будет, воссоединение Крыма с Россией — событие вечное. Поэтому надо не реагировать, а принимать к сведению эти действия Киева и идти своим путем», — пояснил сенатор.

Собеседник агентства отметил, что каждый житель Крыма принял сам решение по поводу принятия российского гражданства, а значит, и сделал выбор в пользу армии России.

«У каждого крымчанина своя точка зрения на различные события, которые происходят в России, на призыв в армию в том числе. Что касается выполнения государственных решений на территории Российской Федерации, то это обязанность граждан. Никто не заставляет быть гражданами России, крымчане сами выбирали, получать паспорт РФ или нет. Но они получили гражданство, и при том условии, что если бы они не жили в Крыму, они обязаны отслужить в российской армии. Возможности отказаться от этого нет, кроме особых случаев непригодности», — заметил Цеков.

Накануне украинский политик Борис Бабин заявил, что жители Крыма призывного возраста для избежания призыва в российскую армию могут встать на воинский учет на подконтрольной Киеву территории. Сергей Цеков усомнился, что кто-то из жителей полуострова воспользуется предложением киевского политика.