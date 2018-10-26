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«Яндекс.Новости» начал информировать об ограничении выдачи по отдельным запросам

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«Яндекс.Новости» частично начал исполнять законы Российской Федерации

«Яндекс.Новости» начал информировать пользователей об ограничении выдачи по отдельным поисковым запросам. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Механика работает в рамках федерального законодательства, однако неизвестно, когда именно сервис начал ограничивать выдачу. В минувшую среду Роскомнадзор сообщил о намерении оштрафовать поисковик Google, который не подключился к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов в установленный срок.

Согласно статье 15.8 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», операторы поисковых систем обязаны исключить из поисковой выдачи заблокированные в России интернет-ресурсы.

«Яндекс.Новости» частично начал исполнять законы Российской Федерации

«Яндекс» частично начал исполнять российское законодательство, и ряд запросов получил соответствующую «табличку» с предупреждением: например, «Медуза», «РБК», «Коммерсантъ», «ИГИЛ»1 (запрещенная в России террористическая организация), «ДАЕШ» (арабоязычное название ИГИЛ), «УНСО», «УНА» и т.д. Однако далеко не все запросы снабжены предупреждениями: некоторые дублирующие или сходные по смыслу слова или аббревиатуры (например, ИГ1 как аналог ИГИЛ или «ДАИШ» вместо «ДАЕШ»), снабжаются предупреждением лишь частично. Хотя организация «Исламское государство»1 запрещена в России, и материалы с их упоминанием без указания на запрещенность блокируются.

Аналогично обстоят дела с украинскими националистическими организациями УНСО, УНА — предупреждение есть, тогда как запрос «Правый сектор»1 им не снабжается, хотя последняя организация также признана в России террористической. Различные филиалы медиагруппы Михаила Ходорковского в одном случае снабжаются предупреждением, в другом — нет. Крупные российские СМИ, такие как Regnum, тоже имеют предупреждения, тогда как издания вроде «Новой газеты» или «Фонтанки» предупреждениями не снабжены.«Яндекс.Новости» частично начал исполнять законы Российской Федерации

При этом, несмотря на блокировку «МБХ-медиа» и его «зеркала» на сайте Собчак, рерайты (перепечатки) статей с этих ресурсов спокойно выдаются поисковиком. Более того, «Яндекс» не заблокировал канал «МБХ-медиа» (сайт «МБХ медиа», а также его зеркало были заблокированы Роскомнадзором) на сервисе «Яндекс.Дзен», хотя информация, размещаемая там, дублирует основной сайт и направлена на подрыв ситуации в России.

Независимый аналитик Иван Аркатов прокомментировал Федеральному агентству новостей частичное исполнение сервисом «Яндекс.Новости» российского законодательства.

«Казалось бы, Роскомнадзор — это не самая необходимая нашему государству структура. Либералы критикуют его за «охранительство» и чрезмерную зарегулированность. Но в действительности Роскомнадзор необходим нам как никогда: нынешнее поколение живет в информационном обществе. И информация, поступающая в сеть, должна контролироваться. Это ни в коем случае не цензура в привычном ее понимании. Это соблюдение действующей нормативной правовой базы. В то же время «Яндекс» — это ведущая компания на отечественном IT-рынке. Меня искренне радует, что данная фирма действует в рамках существующего законодательства», — заявил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Илья Муромский
© 2018 Федеральное агентство новостей
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