«Яндекс.Новости» начал информировать об ограничении выдачи по отдельным запросам

«Яндекс.Новости» начал информировать пользователей об ограничении выдачи по отдельным поисковым запросам. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Механика работает в рамках федерального законодательства, однако неизвестно, когда именно сервис начал ограничивать выдачу. В минувшую среду Роскомнадзор сообщил о намерении оштрафовать поисковик Google, который не подключился к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов в установленный срок.

Согласно статье 15.8 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», операторы поисковых систем обязаны исключить из поисковой выдачи заблокированные в России интернет-ресурсы.

«Яндекс» частично начал исполнять российское законодательство, и ряд запросов получил соответствующую «табличку» с предупреждением: например, «Медуза», «РБК», «Коммерсантъ», «ИГИЛ»1 (запрещенная в России террористическая организация), «ДАЕШ» (арабоязычное название ИГИЛ), «УНСО», «УНА» и т.д. Однако далеко не все запросы снабжены предупреждениями: некоторые дублирующие или сходные по смыслу слова или аббревиатуры (например, ИГ1 как аналог ИГИЛ или «ДАИШ» вместо «ДАЕШ»), снабжаются предупреждением лишь частично. Хотя организация «Исламское государство»1 запрещена в России, и материалы с их упоминанием без указания на запрещенность блокируются.

Аналогично обстоят дела с украинскими националистическими организациями УНСО, УНА — предупреждение есть, тогда как запрос «Правый сектор»1 им не снабжается, хотя последняя организация также признана в России террористической. Различные филиалы медиагруппы Михаила Ходорковского в одном случае снабжаются предупреждением, в другом — нет. Крупные российские СМИ, такие как Regnum, тоже имеют предупреждения, тогда как издания вроде «Новой газеты» или «Фонтанки» предупреждениями не снабжены.

При этом, несмотря на блокировку «МБХ-медиа» и его «зеркала» на сайте Собчак, рерайты (перепечатки) статей с этих ресурсов спокойно выдаются поисковиком. Более того, «Яндекс» не заблокировал канал «МБХ-медиа» (сайт «МБХ медиа», а также его зеркало были заблокированы Роскомнадзором) на сервисе «Яндекс.Дзен», хотя информация, размещаемая там, дублирует основной сайт и направлена на подрыв ситуации в России.

Независимый аналитик Иван Аркатов прокомментировал Федеральному агентству новостей частичное исполнение сервисом «Яндекс.Новости» российского законодательства.

«Казалось бы, Роскомнадзор — это не самая необходимая нашему государству структура. Либералы критикуют его за «охранительство» и чрезмерную зарегулированность. Но в действительности Роскомнадзор необходим нам как никогда: нынешнее поколение живет в информационном обществе. И информация, поступающая в сеть, должна контролироваться. Это ни в коем случае не цензура в привычном ее понимании. Это соблюдение действующей нормативной правовой базы. В то же время «Яндекс» — это ведущая компания на отечественном IT-рынке. Меня искренне радует, что данная фирма действует в рамках существующего законодательства», — заявил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.