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Лавров обсудил ситуацию в Идлибе и конституцию САР с сирийской оппозицией

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Лавров обсудил ситуацию в Идлибе и конституцию САР с сирийской оппозицией

Москва, 26 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с делегацией оппозиционного Сирийского комитета по переговорам процесс создания демилитаризованной зоны в Идлибе. Об этом сообщил глава делегации СКП Наср аль-Харири.

Темой беседы также стало формирование конституционного комитета САР.

«Мы рассмотрели вопросы формирования конституционного комитета, ситуацию в Идлибе в контексте, как сохранить там спокойствие», — сказал Наср аль-Харири.

Члены делегации выразили надежду на успешное проведение саммита России, Германии, Турции и Франции в Стамбуле 27 октября. Как отметил еще один представитель делегации СКП, на встрече в Москве российская сторона выразила озабоченность попытками США создать квазигосударство в районе восточного берега Евфрата.

Речь идет об американской военной базе «Ат-Танф», расположенной в 55-километровой зоне, подконтрольной проамериканским формированиям на юге провинции Хомс. США также контролируют часть территории на восточном берегу Евфрата, где их поддерживают силы SDF, в состав которых входят курды. Ранее Сергей Лавров заявлял, что США пытаются создать на побережье Евфрата квазигосударство. 

27 октября в Стамбуле состоится четырехсторонний саммит глав России, Турции, Франции и Германии. Стороны обсудят сирийскую проблематику, в том числе вопросы продвижения процесса политического урегулирования в САР.

Автор: Регина Пак
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