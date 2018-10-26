Путин поручил внести корректировки в стратегию нацполитики РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко возобновить регулярную работу межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных отношений. Об этом глава государства заявил в ходе заседания президентского Совета по межнациональным отношениям в Ханты-Мансийске. Лидер России отметил, что группа не собиралась уже несколько лет. Стратегия нацполитики РФ до 2025 года была принята шесть лет назад и нуждается в корректировке. А план развития должен быть приведен в соответствие с целями, изложенными в майском указе.

Белоруссия готова подключиться к решению конфликта в Донбассе Белоруссия готова подключиться к разрешению конфликта в Донбассе после договоренности Киева и Москвы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, конфликт в Донбассе должны решать три славянских народа: Белоруссия, Украина и Россия. Лукашенко подчеркнул, что этот конфликт не является проблемой европейцев или американцев. Напомним, Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР в апреле 2014 года. Когда республики не поддержали государственный переворот в стране.

Лжепатриарх Филарет заподозрил РФ в подготовке вторжения на Украину Бывший раскольник, а ныне «патриарх Украинской православной церкви в Киеве» Филарет встретился с местной прессой и предупредил, что Россия может готовить новое вторжение на Украину, «как на Донбассе», но на этот раз под предлогом «защиты православных на Украине», передает корреспондент Федерального агентства новостей. Филарет призвал объединиться перед лицом этой угрозы и всегда помнить о ней. А по поводу противодействия объединению трех украинских автономных церквей в единую Украинскую православную церковь призвал украинцев «не волноваться».