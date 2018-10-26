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В Крыму выпал первый снег

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В Крыму выпал первый снег

Симферополь, 26 октября. В ночь на 26 октября в Крыму выпал первый снег. Об этом сообщает пресс-служба Крымского гидрометцентра.

По данным ведомства, снег выпал на южном берегу Крыма, в районе Ялты и горы Ай-Петри. Толщина снежного покрова на горе Ай-Петри достигла двух сантиметров. Температура воздуха в этом районе опустилась до -2 градусов, однако снег довольно быстро растаял. При этом на Ангарском перевале, где находится метеорологическая станция, снега не было.

По данным синоптиков, вечером 26 октября на полуострове ожидаются дожди, однако начиная с выходных, и до конца месяца погода улучшится. В предстоящие дни температура воздуха поднимется до 20-25 градусов тепла, передает ForPost.

Автор: Артем Никулин
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