В Белоруссии ответили украинскому министру, призвавшему не говорить по-русски

Минск, 26 октября. Глава министерства информации Белоруссии Александр Карлюкевич ответил на призыв украинского политика Геннадия Зубко не говорить по-русски.

Ранее вице-премьер, глава украинского министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко во время своего выступления на форуме регионов Белоруссии и Украины, который проходит в Гомеле 25-26 октября, предложил выступающим перейти на украинский и белорусский языки. Сам министр говорил на украинском языке.

«Сегодня здесь, на форуме, представители Украины и Белоруссии. Я выступаю на украинском языке и с удовольствием послушаю белорусских коллег на белорусском языке», — заявил он.

Однако белорусские участники форума продолжили свои выступления на русском языке.

Карлюкевич, комментируя заявление украинского министра, напомнил, что в Белоруссии два государственных языка — русский и белорусский, и каждый сам решает, на каком из этих языков говорить.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на форуме регионов Украины и Белоруссии белорусский президент Александр Лукашенко будет говорить на русском языке.

Напомним, в середине сентября Львовский областной совет поддержал запрет на публичное использование «русскоязычного культурного продукта» на территории региона. Вслед за Львовом большая часть депутатов Житомирского облсовета поддержала запрет «русскоязычного культурного продукта».

Посол Канады на Украине Роман Ващук раскритиковал действия власти Львовской области за запрет «русскоязычного культурного продукта». Он заявил, что запрет русского языка дискриминационный и бессмысленный.