Лавров обсудил с Помпео подготовку встречи Путина и Трампа

Москва, 26 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров и американский госсекретарь Майкл Помпео в пятницу провели телефонный разговор по инициативе Вашингтона. Дипломаты обсудили отношения РФ и США в контексте подготовки встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Обсуждались актуальные вопросы международной повестки дня и двусторонних отношений в контексте подготовки к предстоящим контактам президентов», — говорится в комментарии российского дипломатического ведомства.

Напомним, российский лидер Владимир Путин встретится с главой США Дональдом Трампом 11 ноября в Париже. В Кремле заявили, что готовятся к переговорам как к очень серьезному мероприятию и ожидают «полноценную встречу», помощник президента США Джон Болтон полагает, что встреча Путина и Трампа окажется короткой.