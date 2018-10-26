Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Лавров обсудил с Помпео подготовку встречи Путина и Трампа

199
0 Оставить комментарий

Лавров обсудил с Помпео подготовку встречи Путина и Трампа

Москва, 26 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров и американский госсекретарь Майкл Помпео в пятницу провели телефонный разговор по инициативе Вашингтона. Дипломаты обсудили отношения РФ и США в контексте подготовки встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Обсуждались актуальные вопросы международной повестки дня и двусторонних отношений в контексте подготовки к предстоящим контактам президентов», — говорится в комментарии российского дипломатического ведомства.

Напомним, российский лидер Владимир Путин встретится с главой США Дональдом Трампом 11 ноября в Париже. В Кремле заявили, что готовятся к переговорам как к очень серьезному мероприятию и ожидают «полноценную встречу», помощник президента США Джон Болтон полагает, что встреча Путина и Трампа окажется короткой.  

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое