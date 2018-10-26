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Еще четверо пострадавших в Риме болельщиков ЦСКА вернутся в Россию 26 октября

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Еще четверо пострадавших в Риме болельщиков ЦСКА вернутся в Россию 26 октября

Москва, 26 октября. Еще четверо российских болельщиков, пострадавших в результате обрушения эскалатора в метрополитене Рима, вернутся на родину этим вечером. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте футбольного клуба ЦСКА.

В клиниках Италии остаются еще трое россиян.

«ПФК ЦСКА выражает благодарность сотрудникам посольства России в Риме и медикам за оказание всесторонней помощи нашим болельщикам», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, вечером 23 октября на одной из станций в метро Рима произошло обрушение эскалатора. В результате инцидента пострадали 16 граждан России. Болельщики приехали на матч Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА.

Автор: Регина Пак
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