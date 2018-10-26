Эксперт объяснил стремление африканских стран к сотрудничеству с Россией

Москва, 26 октября. Ориентация на Россию и евразийскую политику является гарантией стабильности для африканских стран, считает директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Коровин заявил, что Россия традиционно имеет значительное влияние в странах Африки и уже приложила огромные усилия и средства для установления двусторонних связей со многими странами. Особенно активной политика на африканском континенте была во время СССР, однако вместе с реализацией инфраструктурных объектов и промышленных в Африку проникали и идеологические проекты.

«Наши нынешние усилия должны быть направлены как минимум на восстановление прежнего влияния. Стоит учитывать, что Россия сегодня не навязывает никакой идеологической модели государствам Африки, а действует скорее из геополитической логики», — отметил эксперт в комментарии журналу «Слово и Дело».

В 2019 году Россию посетит президент Республики Замбия Эдгар Лунгу. По словам посла Замбии в РФ Шедрека Чингембу Лувита, Россия может многое предложить странам Африки. Многие страны африканского континента нацелены на сотрудничество с Москвой. Россия располагает серьезными ресурсами и огромным потенциалом в сфере технологий.

Лувита добавил, что благодаря сотрудничеству с РФ африканским странам в будущем не придется надеяться на чью-либо помощь.