Эксперт о резолюции по Азовскому морю: Европарламент напоминает сумасшедший дом

Москва, 26 октября. Евросоюз пытается заставить Россию отказаться от законных прав на ресурсы Азовского моря. Об этом заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров, комментируя недавнюю резолюцию Европарламента.

Он подчеркнул, что деятельность в Азовском море, которое признано внутренним морем России и Украины, определяется совместным соглашением двух стран, как и территориальные воды.

«Это уже напоминает сумасшедший дом. Россию, по сути, призывают отказаться от своих законных прав. Ну давайте мы еще от Калининградской области откажемся, от Курильских островов», — отметил Александров.

По словам эксперта, с таким же успехом можно потребовать, чтобы Норвегия отказалась от своих нефтяных шельфов, а Дания — от права согласовывать проходящий по ее территории «Северный поток — 2», пишет «ПолитНавигатор».

Накануне Европарламент принял резолюцию, которая предписывает усилить санкционное давление на Россию в случае эскалации ситуации в Азовском море. Согласно документу, Россия якобы пытается превратить Азовское море в свое «внутреннее озеро», а также присвоить себе украинские нефтегазовые месторождения. Москва все обвинения отрицает и указывает на то, что проводимая в Азовском море проверка полностью соответствует букве закона.